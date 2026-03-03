只要睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO！」

被她盯上都會暈 同學認證引網友瘋傳

只要睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO！」相關文字被大量截圖轉傳。留言區也湧入不少網友附和，認為「同學認證」讓整起事件更添戲劇性。

名媛背景再被翻出 43歲劉怡萱情史成焦點

立委王定宇今（3）日遭爆與劉怡萱互動密切，引發政壇震盪，風波延燒之際，知名粉專「一級嘴砲技術士」在社群發文表示：「又看到熟悉的名字，不是王定宇，是我同學。」並直言劉怡萱正是他的昔日大學同學，他強調不打算評論王定宇：「我很清楚我這位同學的本領，被她盯上的，任誰都會暈。」貼文一出，迅速掀起熱議，此外他更表示：「一級嘴砲技術士進一步形容，學生時期的劉怡萱外貌出眾，是走在路上會讓人回頭的類型，社交能力更不容小覷，他用略帶戲謔語氣稱：「隨著私訊與留言蜂擁而至，「一級嘴砲技術士」隨後再度補充表示：「別再私訊，這題我拒絕回答。」顯示他無意進一步捲入爭議，只是單純分享個人觀察，此舉也讓外界猜測，他或許只是基於同學身分發表看法，並未掌握更多內情。現年43歲的劉怡萱畢業於文化大學體育系，曾獲選系上傑出系友，外型亮麗、社交活躍，過往與多名名人互動的紀錄，再度被網友翻出討論，從早年戀情到與企業界人士往來，她的背景在此次風波中成為輿論焦點，支持者認為外界過度放大女性私生活，批評者則質疑其情感處理方式。面對質疑，王定宇已公開表示去年完成離婚，目前為單身身分，強調與劉怡萱的互動並未違法，另一關鍵人物常如山則發布聲明否認相關指控，隨著網紅與律師接連發聲，劉怡萱的名字也再度進到大眾視野中。