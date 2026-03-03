我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫志浩（中）與林若亞（左）跟女兒梧桐妹（右）感情非常好。（圖／梧桐妹IG@angelsun619）

女星賈靜雯前夫孫志浩近日被中國媒體瘋傳罹患肝癌末期，並指他已將高達50億的資產全數過戶給女兒梧桐妹，妻子林若亞還當場簽署放棄繼承權聲明。對此，孫志浩本人親自出面嚴正闢謠，向著急求證的親友冷靜表示：「根本沒這件事，我很好」，直接打臉荒謬的病危與分產假新聞。孫志浩在近日遭爆罹患肝癌末期，據《鏡週刊》報導，部分中國媒體報導孫志浩安排後事的細節，透露他於律師見證下將紐約曼哈頓豪宅、地產公司與航運股份等全數轉給與賈靜雯所生的女兒梧桐妹，現任妻子林若亞則當場簽署放棄繼承權聲明。誇張傳聞讓在台親友相當緊張，急忙聯繫他本人求證。孫志浩得知後，馬上冷靜否認，讓親友忍不住痛斥傳聞中「50億人民幣（約230億台幣）」的身家實在太離譜，質疑給孫志浩冠上這麼豐厚身家的背後目的，並氣憤鼓勵他提告，以遏止假新聞持續發酵。事實上，孫志浩的近況與謠言大相逕庭，報導不僅捏造健康與財務狀況，還刻意冷飯熱炒他當年與賈靜雯爭奪撫養權的婚姻糾紛及隱私，被質疑是為博取眼球而刻意拼湊。其實孫志浩與林若亞婚後生活低調、感情穩定，他去年底才返台出席友人婚禮，與眾多大咖明星同台且氣色紅潤身強體壯。孫志浩在與賈靜雯離婚後，與名模林若亞再婚，並把生活重心移往上海，極少在螢光幕前公開露面。林若亞婚後選擇全面淡出演藝圈，專心操持家務，扮演賢內助的角色。據友人透露，兩人感情穩定，雖然鮮少高調放閃，但在孫志浩經營事業的過程中，林若亞始終是其背後最重要的支柱，兩人在上海的生活步調相當平實且重視隱私。儘管孫志浩已與賈靜雯離婚多年，但他與愛女梧桐妹的感情依然深厚。2026年元旦，梧桐妹曾在社群分享與父親、繼母林若亞的3人同框合照，照片中孫志浩精神看起來很好，完全粉碎了病重傳言。