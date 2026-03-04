易遊網表示，將於今（4）日至3月13日推出「$1閃$1閃旅遊節」促銷活動，搶先春季旅展祭出2026年首檔激殺優惠，提前為上半年旅遊市場暖身。此次活動強攻「1元商品」，包含限量開搶1元日韓機票、1元飯店住宿、1元餐券等。尤其今（4）日的11：00準時開搶1元東京與首爾的機票，需從APP下訂，《NOWNEWS》整理攻略以及預訂規則一次整理。
易遊網此次的「$1閃$1閃旅遊節」，在平日上午11點準時開搶，眾多1元商品肯定是秒殺熱潮，亮點包含3月4日活動首日，東京與首爾機票都只要1元；3月11日則搶1元釜山與沖繩機票。
旅遊吃喝玩樂必備票券同樣也有１元必搶價，3月5日主題日祭出饗食天堂餐券、機場送機服務、沖繩FUN PASS、日韓eSIM等超值商品，通通都1元。而3月12日也開搶國外團體旅遊1萬元折扣碼，搶到即可現折1萬元。
3/6推出全台15家飯店 1元限量搶活動
國內商品也火力全開，3月6日一口氣祭出15家飯店1元限量搶活動，包含「福爾摩沙遊艇酒店」、「大地酒店」、「花蓮理想大地渡假飯店」、「墾丁凱撒大飯店」、「歐酷酒店」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「台中港酒店」、「新悦花園酒店」、「高雄義大皇家酒店」、「高雄寒軒國際大飯店」、「台北北門市民酒店」、「淡水將捷金鬱金香酒店」等。另外，活動期間還天天精選3間人氣飯店祭出1313元破盤價。
易遊網攜手中華航空 平台限定全航線優惠75折起
沒有搶到1元機票也沒關係，易遊網公布，此次攜手中華航空推出平台限定全航線75折起優惠，即日起至3月6日全時段適用；3月7日至13日則限於晚間8點至翌日早上8點預訂才可享有折扣。推薦必買航點包含飛釜山來回含稅8988元起、飛沖繩來回含稅價8800元起；長程線如飛安大略來回含稅2萬2400元起、飛布拉格來回含稅2萬8728元起。
此外，德威航空也同步推出獨家85折起優惠，領取雙人折扣碼再折388元；大韓航空與新加坡航空亦祭出雙人專屬折扣碼，預訂雙人機票分別可再折666元與1000元。
🟡易遊網1元機票開搶攻略：
優惠日期：3月4日
活動平台：官網由此去
適用機票出發日期：2026年03月13日~2026年06月30日
適用航線價格：本次活動航線為
台北(桃園)-東京，單程票，含稅1元
台北(桃園)-首爾，單程票，含稅1元
裝置限制：限APP下單，且APP版本需更新至版本7.3.0或以上。
適用對象：易遊網會員，並需於APP查詢訂購。
購票步驟：於易遊網APP登入會員後，查詢指定航線，人數”一成人”，會找到有「一口價」優惠標籤的機票，將可以App上顯示的優惠價格購買指定航線的限量機票，先訂先贏，售完為止。
規則：
一、優惠產品數量有限，售完為止。
二、退改、行李政策以網頁提供為準，請在預訂前查看行李限額及要求，訂票時請務必詳閱預訂、取消、退改等政策。
三、一口價的優惠範圍不包含額外加購的付費行李，如須加購付費行李，須另外付費。
四、每筆訂單只可使用一次一口價機票優惠，且最多可供1位旅客使用。優惠不可與其他折扣碼、推廣優惠同時使用。
五、一口價機票訂單若申請退票，最終可退金額依該訂單原先支付金額扣除退改票所需費用後計算。
Trip.com針對出國推優惠 今日首爾、釜山機票999元
另外，Trip.com也從即日起至3月6日，推出出國優惠。3月4日中午12點起開搶單程直飛台北往首爾、釜山999元機票；晚間9點30分，Trip.com攜手中華航空推出專屬來回機票，購買直飛台北往香港、曼谷、上海機票，可享單人3999元一口價。
3月5日中午12點則推出指定信用卡獨家優惠，單程直飛台北往名古屋、札幌機場999元機票。晚間9點30分，販售日本住友集團旗下維拉芳泉羽田機場與東京有明2間大飯店，連住2晚1998元優惠；台灣、韓國熱門旅遊景點品文旅礁溪、宅夏都、台北阿樹國際旅店，以及HOTEL THE BOTANIK 世運明洞等知名飯店，每晚999元。
而3月6日中午12點起開賣台灣、美國、澳洲、韓國、泰國等國家92種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠，包含美國加州樂高樂園、韓國愛寶樂園、美國紐約杜莎夫人蠟像館與漫威宇宙4D電影體驗門票等35種票券，享買一送一優惠。
資料來源：易遊網、Trip.com
我是廣告 請繼續往下閱讀
3/6推出全台15家飯店 1元限量搶活動
國內商品也火力全開，3月6日一口氣祭出15家飯店1元限量搶活動，包含「福爾摩沙遊艇酒店」、「大地酒店」、「花蓮理想大地渡假飯店」、「墾丁凱撒大飯店」、「歐酷酒店」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「台中港酒店」、「新悦花園酒店」、「高雄義大皇家酒店」、「高雄寒軒國際大飯店」、「台北北門市民酒店」、「淡水將捷金鬱金香酒店」等。另外，活動期間還天天精選3間人氣飯店祭出1313元破盤價。
沒有搶到1元機票也沒關係，易遊網公布，此次攜手中華航空推出平台限定全航線75折起優惠，即日起至3月6日全時段適用；3月7日至13日則限於晚間8點至翌日早上8點預訂才可享有折扣。推薦必買航點包含飛釜山來回含稅8988元起、飛沖繩來回含稅價8800元起；長程線如飛安大略來回含稅2萬2400元起、飛布拉格來回含稅2萬8728元起。
此外，德威航空也同步推出獨家85折起優惠，領取雙人折扣碼再折388元；大韓航空與新加坡航空亦祭出雙人專屬折扣碼，預訂雙人機票分別可再折666元與1000元。
🟡易遊網1元機票開搶攻略：
優惠日期：3月4日
活動平台：官網由此去
適用機票出發日期：2026年03月13日~2026年06月30日
適用航線價格：本次活動航線為
台北(桃園)-東京，單程票，含稅1元
台北(桃園)-首爾，單程票，含稅1元
裝置限制：限APP下單，且APP版本需更新至版本7.3.0或以上。
適用對象：易遊網會員，並需於APP查詢訂購。
購票步驟：於易遊網APP登入會員後，查詢指定航線，人數”一成人”，會找到有「一口價」優惠標籤的機票，將可以App上顯示的優惠價格購買指定航線的限量機票，先訂先贏，售完為止。
規則：
一、優惠產品數量有限，售完為止。
二、退改、行李政策以網頁提供為準，請在預訂前查看行李限額及要求，訂票時請務必詳閱預訂、取消、退改等政策。
三、一口價的優惠範圍不包含額外加購的付費行李，如須加購付費行李，須另外付費。
四、每筆訂單只可使用一次一口價機票優惠，且最多可供1位旅客使用。優惠不可與其他折扣碼、推廣優惠同時使用。
五、一口價機票訂單若申請退票，最終可退金額依該訂單原先支付金額扣除退改票所需費用後計算。
Trip.com針對出國推優惠 今日首爾、釜山機票999元
另外，Trip.com也從即日起至3月6日，推出出國優惠。3月4日中午12點起開搶單程直飛台北往首爾、釜山999元機票；晚間9點30分，Trip.com攜手中華航空推出專屬來回機票，購買直飛台北往香港、曼谷、上海機票，可享單人3999元一口價。
3月5日中午12點則推出指定信用卡獨家優惠，單程直飛台北往名古屋、札幌機場999元機票。晚間9點30分，販售日本住友集團旗下維拉芳泉羽田機場與東京有明2間大飯店，連住2晚1998元優惠；台灣、韓國熱門旅遊景點品文旅礁溪、宅夏都、台北阿樹國際旅店，以及HOTEL THE BOTANIK 世運明洞等知名飯店，每晚999元。
而3月6日中午12點起開賣台灣、美國、澳洲、韓國、泰國等國家92種限量票券、eSIM 、交通預訂優惠，包含美國加州樂高樂園、韓國愛寶樂園、美國紐約杜莎夫人蠟像館與漫威宇宙4D電影體驗門票等35種票券，享買一送一優惠。