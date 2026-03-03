我是廣告 請繼續往下閱讀

▲床的世界老董陳燕飛今日病逝，享壽78歲。（圖／翻攝自網路）

床業龍頭從5人起家 到如今全台近500家通路

▲床的世界過去找來吳淡如擔任代言人。（圖／吳淡如臉書）

找吳淡如、Joeman開箱吸年輕客群

老字號床墊品牌床的世界今（3）日公告，老董事長陳燕飛辭世，享壽78歲，公司表示董事會已完成相關程序並啟動接任機制，後續人事安排將另行公告，強調營運採分層負責制度，整體業務運作不受影響。消息一出，引發產業界關注，也讓不少人回顧這位床墊產業推手超過40年的經營歷程。而過去曾大舉進軍網路世界的大兒子陳俊傑也曾找來吳淡如、Joeman做開箱影片跟介紹，然而陳俊傑在2024年底因為從樓梯摔下猝逝，享年51歲，令人唏噓。陳燕飛早年以5名員工創業，導入歐美製床理念，結合傳統工藝與自動化設備，奠定台灣彈簧床製造基礎。1977年便成為台灣製床銷售龍頭，通路拓展至全台近500家，並外銷至美國、英國、日本等十餘國。2003年更大膽轉型，成立專業連鎖品牌「床的世界」，以產銷整合與多品牌策略，讓企業從製造商躍升為床墊專賣通路龍頭，並於2016年登錄興櫃。令人唏噓的是，陳燕飛大兒子、前總經理陳俊傑（Jason）於2024年11月底因意外跌倒撞傷頭部，送醫不治，享年51歲，身為家族第二代，他曾帶領公司走出近6千萬元負債困境，積極推動數位轉型與直播銷售，被視為品牌年輕化的重要推手。他的驟逝當時震撼業界，也為家族帶來沉重打擊。已故總經理陳俊傑當年接手床的世界後，決定轉型經營社群，憑藉幽默、親民風格迅速累積一票粉絲，曾邀請吳淡如拍攝訪談影片，分享睡眠與投資概念，也與百萬YouTuber Joeman合作開箱科技床墊，成功打入年輕族群市場，他把自己當成品牌代言人經營，透過短影音與直播銷售強化曝光，成為傳統產業轉型的代表案例之一。如今父子相繼離世，讓這家床業龍頭面臨新的接班課題，公司表示營運架構完善、團隊穩定，將依既定程序推動後續人事安排，從創業拓荒到品牌升級，陳燕飛為台灣床墊產業奠定基礎；而陳俊傑的創新經營，也替品牌開啟數位新頁，未來接班人、現任總經理陳三傑要如何在傳承與轉型間取得平衡，成為市場關注焦點。