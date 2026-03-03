我是廣告 請繼續往下閱讀

富威電力（6994）今（3）日交出令市場驚豔的2025年財報，受惠於AI產業引發的強勁綠電需求，全年稅後淨利年增率高達438.04%，每股盈餘（EPS）衝上6.34元，大賺逾半個股本，營收與獲利雙雙改寫歷史新高紀錄。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克皆曾示警，電力已取代晶片，成為AI發展最嚴重的結構性瓶頸。受惠於AI帶動的能源密集新工業革命，富威電力去年繳出極其亮眼的成績單，全年合併營收49.90億元，較前一年的18.87億元大幅躍增164.5%，稅後淨利達4.54億元，帶動EPS從2024年的1.42元，一口氣暴增逾4倍至6.34元，創下2019年成立以來的最佳表現。富威電力精準卡位此商機，綠電與儲能已成為撐起AI資料中心的生存配備，2025年綠電交易量居市場前段班，累計供應高達5.83億度綠電，綠電轉供據點突破400大關，服務涵蓋27大類產業別、共74家企業客戶。除了綠電交易，富威電力積極佈局儲能與節能市場，為未來的營收成長打造穩固基石，為支撐國家電網穩定，截至2026年，富威電力在全台累計建置及建置中的儲能案場達7座，合計容量高達274.9 MW / 995.3 MWh，全面涵蓋表前、表後及光儲整合等多元應用。配合政府4年投入353億元的「深度節能推動計畫」，富威電力的專業團隊已打入各大醫院、學校與工廠等高耗能機構，創造逾3,035萬度的年節電量。