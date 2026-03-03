我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇被爆料，與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱過從甚密，兩人密集約會，疑似婚外情，不過王定宇今（3）日出面受訪解釋，去年2月與前妻協議離婚，但考量孩子情緒，到8月完成離婚手續，換發身分證。不過根據規定，離婚需在1個月內完成登記，否則恐遭罰鍰。根據《民法》規定，離婚有三種：協議（兩願）離婚、調解/和解離婚及裁判（訴訟）離婚。協議離婚需書面、2位以上證人簽名並向戶政登記，但若無共識，僅由單方面提出離婚，就必須有法定事由，例如重婚、與人合意性交、受他方虐待，或是長期分居等，但目前離婚條件逐漸放寬，政院已通過修正草案，送立法院審議中，如「5 年內分居累計達 3 年」，也可訴請離婚。如果是雙方協議離婚，雖然沒有強制規定幾天內一定要登記，但沒有登記之前，在法律上仍是夫妻，配偶可以主張相關規定；若是法院判決，判決確定當天就算離婚成立，根據《戶籍法》規定，要在30日內完成登記，無正當理由，未於法定期間為戶籍登記之申請者，處新台幣3百元以上9百元以下罰鍰；經催告而仍不為申請者，處9百元罰鍰。國民黨台北市議員參選人賴苡任質疑，雖然王定宇離婚是私領域的事，但哪個戶政事務所辦理離婚時，可以容許隔了半年才換身分證？賴苡任說，情況只有兩種：一、真正離婚就是8月，所謂的2月已經離婚就是幌子，單純不想被外界發現6月被拍到時還有法定婚姻關係！因此王定宇法定的婚姻關係是8月才結束！他說，另一種情況就真的2月就去辦理離婚，但因為某種原因，允許王定宇可以半年後才換身分證，「憑什麼王大立委可以跟別人不一樣？耍特權？如果真是如此，是不是可以合理懷疑王大立委施壓戶政機關？」