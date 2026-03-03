蘋果最新iPhone 17e 將於3月4日預購，3月11日上市，搭載強悍A19晶片並支援Apple Intelligence。根據中華電信指出，網路門市開放預約短短1小時內即宣告全數額滿，其中 「嫩粉色」256GB機型為人氣冠軍。為搶攻這波AI換機大餅，國內電信雙雄火力全開祭出超殺優惠。中華電信與台灣大哥大打出「0元購機」方案。中華電信加碼推出綁約60個月「買手機送Panasonic 55吋電視」的雙享專案，更宣布針對iPhone 16e與iPhone 15等舊機型祭出最高3500元的降價回饋
中華電信
中華電信宣布將於3月11日正式開賣iPhone 17e。搭配精采5G月繳1399元，30個月，iPhone 17e 256GB專案價為6300元；若搭配舊換新加碼折價與VIP優惠，最低可以0元帶回家。另外也有月繳1399元，60個月享手機與Panasonic 55吋電視雙重好禮0元的方案。
iPhone 17e搭載A19晶片且支援Apple Intelligence。日前網路門市開放預約，短短1小時內即額滿，其中以256GB容量最搶手（佔8成），顏色則以「嫩粉色」最受青睞佔3.5成，熱銷前三名依序為嫩粉、白、黑色的256GB機型。為回饋果粉，中華電信同步宣布自3月5日起，iPhone 16e與iPhone 15等指定機型最高降價3500元；申辦指定5G方案再享YouTube Premium及KKBOX等加值服務免費體驗。
台灣大哥大
用戶申辦月租1399元專案綁約48個月，即可0元帶走新機；若搭配舊換新最高折15100元，VIP續約最高再折5000元。網路門市預約加碼抽1000元電子禮券，3月申辦指定專案再抽PS5 Pro或Switch 2主機組合。刷Open Possible聯名卡最高享購機2%、電信費3.5%現金回饋。申辦5G指定資費享Apple One免費2個月、YouTube Premium最高4個月免費，以及MyVideo、KKBOX等3個月免費體驗。購機加辦「新復原者」保險專案，最高享900元電信帳金回饋。
資料來源：蘋果、遠傳電信、中華電信、台灣大哥大
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華電信宣布將於3月11日正式開賣iPhone 17e。搭配精采5G月繳1399元，30個月，iPhone 17e 256GB專案價為6300元；若搭配舊換新加碼折價與VIP優惠，最低可以0元帶回家。另外也有月繳1399元，60個月享手機與Panasonic 55吋電視雙重好禮0元的方案。
iPhone 17e搭載A19晶片且支援Apple Intelligence。日前網路門市開放預約，短短1小時內即額滿，其中以256GB容量最搶手（佔8成），顏色則以「嫩粉色」最受青睞佔3.5成，熱銷前三名依序為嫩粉、白、黑色的256GB機型。為回饋果粉，中華電信同步宣布自3月5日起，iPhone 16e與iPhone 15等指定機型最高降價3500元；申辦指定5G方案再享YouTube Premium及KKBOX等加值服務免費體驗。
台灣大哥大
用戶申辦月租1399元專案綁約48個月，即可0元帶走新機；若搭配舊換新最高折15100元，VIP續約最高再折5000元。網路門市預約加碼抽1000元電子禮券，3月申辦指定專案再抽PS5 Pro或Switch 2主機組合。刷Open Possible聯名卡最高享購機2%、電信費3.5%現金回饋。申辦5G指定資費享Apple One免費2個月、YouTube Premium最高4個月免費，以及MyVideo、KKBOX等3個月免費體驗。購機加辦「新復原者」保險專案，最高享900元電信帳金回饋。
資料來源：蘋果、遠傳電信、中華電信、台灣大哥大