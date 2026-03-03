我是廣告 請繼續往下閱讀

地方大選年底登場，行政院副院長鄭麗君頻遭點名參戰台北市長，藍委賴士葆今質詢時關心民進黨人選，詢問閣揆卓榮泰給鄭麗君談判打幾分，卓榮泰力挺說，「只有100分的副院長可以去選台北市長」，不過賴士葆則要鄭麗君小心，選北市會被當砲灰，卓榮泰則連忙搖手「你這樣講我不同意喔！」賴士葆質詢問到，卓榮泰對鄭麗君的台美關稅談判表現打幾分？卓榮泰回應，從早上到現在，立法院十幾位立委質詢都給予談判團隊肯定，立委早上的肯定遠遠高過於他打的分數跟社會公信。鄭麗君則說，不敢為自己打分數，他們知道這過程產業的等待和包容……。賴士葆則喊話「副院長妳要小心，他（卓榮泰）把妳打100分，妳就慘了，他叫妳去選台北市長喔！」卓榮泰則笑回：「也只有100分的副院長可以去選台北市長」，不過鄭麗君說，現在生活的關鍵字就是「關稅」兩個字。賴士葆表示，「妳去選台北市長去當砲灰」，鄭麗君則重申生活的關鍵字是關稅兩個字，她現在一心就是要鞏固關稅成果。卓榮泰則護航：「委員，你這樣講我可不同意。」賴士葆接著反問卓榮泰「你有看少康戰情室嗎？」，卓榮泰則坦白比較少，賴士葆說，他在政論節目連續兩個星期都說，民進黨最適合選台北市的是卓榮泰，不是鄭麗君。卓榮泰則笑回，賴士葆可請教已經退黨的前綠委郭正亮。鄭麗君則正經說，每天跟卓榮泰都在討論政務，沒有討論選舉。