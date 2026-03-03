不是頭暈！據中央氣象署地震測報中心顯示，今（3）日晚間19時52分台南市楠西區發生芮氏規模5.0地震，震央在台南市政府東北方40.6公里處，深度5.9公里，屬於極淺層地震。本次地震被列為第 017 號顯著有感地震報告。
本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市。
氣象署表示，第17號地震初判為去年0121大埔地震餘震序列，大埔地震餘震已慢慢回歸背景值，但仍會偶有較大餘震發生，提醒民眾仍應隨時做好相關防震準備。
Youtube台灣地震監視也一度湧入超過2萬人，中南部朋友紛紛回報「台中豐原有感」、「台南有夠大」、「安平超大」、「台南新化有感」。
各地震度級
臺南市地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
南投縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
花蓮縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
