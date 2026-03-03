我是廣告 請繼續往下閱讀

▲館內設置原住民書籍專區與舒適閱讀角落，孩子們自在徜徉書海，展現專注神情。（圖／屏東縣府提供）

▲地磨兒國小玉山圖書館啟用，縣長周春米致贈感謝狀給董事長黃男州。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣第15座、全國第199座玉山圖書館今（3）日在三地門鄉地磨兒國小正式啟用，為山林間校園注入嶄新閱讀能量。縣長周春米出席典禮表示，感謝玉山基金會打造兼具質感與功能的閱讀空間，優化軟硬體設備，讓孩子在書海中拓展視野，看見更寬廣的世界。啟用典禮由地磨兒國小合唱團揭開序幕。周春米指出，感謝玉山銀行創辦人黃永仁的遠見，以及董事長黃男州率領團隊長年深耕偏鄉閱讀教育。地磨兒國小不僅是屏東第15座玉山圖書館，更是原鄉部落首座示範點，未來將成為部落共享的知識殿堂與學習空間。周春米也提到，屏東縣持續推動閱讀政策，屏東總圖已成為重要文化地標，縣府並規劃於屏中、屏南、屏北再建四座圖書館，讓閱讀種子遍布各地。玉山銀行董事長黃男州表示，「玉山黃金種子計畫」致力於在偏鄉小學打造優質圖書館，提升學童閱讀風氣。地磨兒國小結合原住民族文化特色，融入排灣族美學元素與學生創作，並設置原住民書籍專區，營造溫馨舒適的閱讀環境。