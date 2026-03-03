我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司通過反賄賂管理系統(ISO 37001)國際標準驗證，以誠信正直的核心價值，打造永續發展的基石。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司通過反賄賂管理系統(ISO 37001)國際標準驗證，英國標準協會(BSI)東北亞區董事總經理謝君豪(前排右2)頒證典禮後，與中鋼董事長黃建智(前排左2)及經營團隊主管互動熱絡。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司通過反賄賂管理系統(ISO 37001)國際標準驗證。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司以誠信正直的核心價值，通過反賄賂管理系統(ISO 37001)國際標準驗證，於日前，在高雄市前鎮區中鋼集團總部大樓會議廳，舉辦頒證儀式，由董事長黃建智接受英國標準協會(BSI)東北亞區董事總經理謝君豪授予證書，期打造永續發展的基石。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司以誠信正直為企業文化的核心價值，該公司為落實誠信經營，自2024年第4季起，即開始導入ISO 37001反賄賂管理系統(Anti-Bribery Management Systems, ABMS)，經逐步檢視與建置反賄賂管理治理架構後，去(2025)年第4季經過英國標準協會(BSI)兩階段嚴謹審查，正式通過國際標準驗證，並於日前，由英國標準協會(BSI)東北亞區董事總經理謝君豪授予證書，由中鋼公司董事長黃建智代表接受證書。黃建智說，企業誠信廉潔為國際性共通議題，根據世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)及相關機構研究顯示，賄賂與貪腐行為，會顯著增加企業約10%商業營運成本，為對齊國際反賄賂標準，以展現針對貪腐賄賂行為之零容忍態度。黃建智指出，中鋼公司以跨部門推動方式，導入反賄賂管理系統，建立賄賂風險評估、盡職調查與管控程序機制，確認中鋼管理程序符合ISO 37001的嚴謹架構，也逐一檢視再優化相關制度，將誠信經營的理念與文化落實於日常作業。黃建智並指出，中鋼公司通過ISO 37001反賄賂管理系統驗證之殊榮，不僅將成為與客戶、供應商等商業夥伴共同的榮譽勳章，更能進一步強化與國際客戶、投資銀行及社會大眾等相關利害關係人的信任感。英國標準協會(BSI)東北亞區董事總經理謝君豪說，英國標準協會(BSI)團隊在驗證過程中，見證了中鋼公司管理階層對於公司反賄賂管理系統的充分支持，也對中鋼團隊在導入過程的積極行動力感到印象深刻，相信此反賄賂管理系統(ISO 37001)國際標準驗證制度，能為中鋼公司推動轉型工作，立下強韌且堅實的基石。黃建智感謝英國標準協會(BSI)的專業指導，並肯定該公司企劃部門、業務部門、財務部門及行政部門等導入單位一年多來的努力，以實事求是的精神完成導入驗證工作，期許未來朝中鋼全廠處均導入反賄賂管理系統(ISO 37001)國際標準驗證的目標邁進，並偕同上下游供應鏈夥伴打造永續經營的全球競爭力。