▲產業園區管理局舉辦緯創資通公司高雄研發大樓新建工程動土儀式。(資料照／記者黃守作攝)

▲緯創資通公司總經理兼執行長林建勳致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部次長賴建信致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局2日，在高雄前鎮科技產業園區，舉辦緯創資通公司高雄研發大樓新建工程動土儀式，預計於117年12月完工，並投入營運，預估將創造3000個就業機會，期茁壯南部研發量能。產業園區管理局舉辦緯創資通公司高雄研發大樓新建工程動土儀式，是由緯創資通公司總經理兼執行長林建勳主持，經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆等人與會。緯創資通公司總經理兼執行長林建勳表示，高雄研發大樓新建工程，為緯創資通公司推動3階段投資計畫的重要里程碑，總投資金額達新台幣24億元，規劃興建1棟員工宿舍與2棟產業研發辦公大樓，未來全數到位後，預計創造約3000個就業機會，為南台灣高階研發能量注入新動力。經濟部次長賴建信指出，政府致力於打造更優質的投資環境，在水電供應、AI應用、產業轉型輔導與協助廠商面對關稅衝擊上提供全方位支持，並全力配合高雄市政府的發展藍圖，他說，高雄前鎮科技產業園區有良好的環境，但仍需企業接軌落實，肯定緯創資通公司以實際行動深耕在地，不僅強化企業競爭力，更帶動相關產業鏈轉型，讓高雄的研發量能更加茁壯，展現中央與地方、企業共榮的決心。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠說，此次緯創資通公司高雄研發大樓新建工程動土的標的，為第2階段第1棟產業研發辦公大樓，規劃地下2層、地上11層建築，預計117年12月完工，而第1階段員工宿舍已於114年4月完工，並投入營運，提供218間套房、1308床位，目前入住率約8成，顯示高雄前鎮科技產業園區生活機能明顯提升。緯創資通公司總經理兼執行長林建勳並指出，緯創資通公司近年在高雄布局，除推動此次3階段新台幣24億元投資案外，亦於園區投資智慧科技廠房，並透過併購強化高階顯示應用能力，逐步形成製造與研發並進的產業體系，整體規劃兼顧空間更新、人才培育與研發升級，具有示範性意義。游淑惠並說，隨著緯創資通公司高雄研發大樓正式動土，前鎮科技產業園區正朝向高階技術聚落邁進，未來第1棟研發大樓落成後，將接續啟動第3階段第2棟研發大樓工程，以逐步擴大南部研發布局，此案不僅提升園區土地效益與產業價值，也為南部人才提供更多高階職缺選擇，為高雄打造嶄新科技地標，開啟產業轉型新頁。