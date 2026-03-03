我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣燈會最強裝置藝術！肩負保護安全重任

▲嘉義縣環保局打造的「巨型河豚神隊友」，用保麗龍浮球搭上光碟片以及乾稻草，打造出超可愛的河豚模樣， 既能保護清潔人員不被刺傷，又能一起完成這項大型的超萌裝置藝術。（圖／嘉減碳）

▲2026台灣燈會在嘉義盛大登場，今（3）日元宵節正式開幕。現場除了「超級瑪莉歐」主題燈區外，還有多項吸睛裝置藝術。（圖／台灣燈會官網）

2026台灣燈會在嘉義盛大登場，今（3）日元宵節正式開幕。現場除了「超級瑪莉歐」主題燈區外，還有多項吸睛裝置藝術。其中，在特色市集旁出現一隻「巨型可愛河豚」裝置，雖然低調待在角落，卻連外國遊客經過都忍不住駐足圍觀，而它的真實任務其實是收集竹籤，守護清潔人員安全。2026年台灣燈會在嘉義舉辦，現場除了各種花燈之外，還｢哩馬來嘉｣為主題，打造結合在地風⼟、創意與燈光藝術的多元市集。從全國經典美食小吃，到嘉義19個商圈的特色品牌、優鮮產品、觀光工廠與伴手禮，以及文創、青創品牌皆齊聚一堂。太子大道旁更設有超過15台特色餐車，讓民眾賞燈之餘也能盡情品嘗美食。而地方粉專「綠豆嘉義人」今（3）日晚間就分享，在台灣燈會現場，看到了「美食竹籤收集區」，而且外型竟然是超大的河豚，甚至連外國遊客都被吸引，嘗試把手上的竹籤插入。事實上，這是嘉義縣環保局打造的「巨型河豚神隊友」，用保麗龍浮球搭上光碟片以及乾稻草，打造出超可愛的河豚模樣， 既能保護清潔人員不被刺傷，又能一起完成這項大型的超萌裝置藝術，讓廢棄竹籤變身防禦刺，不再是危險的垃圾。環保局也解釋，「逛燈會、吃美食，竹籤別亂丟，如果讓這些尖銳竹籤混入一般垃圾，很容易變成垃圾袋裡的「暗器」，除了會刺破垃圾袋增加清潔困擾，也傷到辛苦清運的清潔同仁」。而可愛河豚的用途曝光後，也讓大批網友狂讚「這個真的很有創意又安全」、「會因為想插竹籤，然後去逛美食區」、「前天我老婆把筷子叉上去的時候，我還嚇一跳罵他為什麼不拿去垃圾桶丟？」、「如果孔明生在這時代，都不用東風了」。