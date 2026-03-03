我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《好餓的毛毛蟲秀》每到假日場都爆滿。（圖／愛樂愛城、環心娛樂提供）

兒童舞台劇《好餓的毛毛蟲秀》（The Very Hungry Caterpillar Show）去年底在台北、新竹場場熱售，今年正式開啟新北、台中、高雄及桃園的巡迴演出，李千娜、孫可芳、JR紀言愷、黃尚禾等名人都到場朝聖，主辦單位今（3）日正式宣布，將針對新北站3月22日、台中站3月27日進行緊急加場，滿足眾多尚未搶到票的家庭需求。《好餓的毛毛蟲秀》是由外百老匯原裝授權，並由台灣在地專業團隊擔綱演出。本劇巧妙融合了色彩大師艾瑞．卡爾（Eric Carle）的四個經典故事，包括：《棕色的熊，棕色的熊，你在看什麼？》、《十隻橡皮小鴨》、《好忙的蜘蛛》以及《好餓的毛毛蟲》。台北站演出時，不僅吸李千娜、孫可芳、JR紀言愷、黃尚禾、黃迪揚、劉冠廷、百萬影音創作者陳孜昊 （HowHow）等攜家帶眷來看戲，事後也給予好評盛讚絕無冷場，可見其魅力驚人。透過精緻的偶戲與舞台設計，繪本中經典的拼貼風格與鮮艷色彩被完美還原，讓孩子們在劇場空間中，親眼目睹書中角色「動了起來」，是一場結合教育與美感體驗的感官饗宴。在演出現場也有超巨型大氣球毛毛蟲，大小朋友都爭相打卡合照。擔任台灣製作團隊的「躍演」劇團製作人林易衡也指出：「看到大氣球或是毛毛蟲，爸爸媽媽有時候比小孩瘋狂，是一個很新鮮的體驗；除此之外也有很多家長反應，看到小朋友可以全神貫注的看戲，還有小朋友能跟鄰座的孩子交起朋友，是他們始料未及的驚喜！」除了精彩演出，主辦方愛樂愛城文化傳媒及環心娛樂製作公司先前特別舉辦了著色比賽，鼓勵孩子發揮想像力。令人振奮的是，其中八位台灣創意小畫家的作品，憑藉獨特的色彩運用與童趣視角，成功登上了「艾瑞．卡爾官方社群」。這項殊榮不僅展現了台灣孩子的藝術潛力，更顯示出美方官方對台灣在地創意的高度重視與認可。目前《好餓的毛毛蟲秀》各城市場次已全面開放售票，主辦單位敲定加開以下場次，相關購票請至UDN售票系統購票，桃園站洽OPENTIX售票系統。‧ 新北站： 3月22日（日）加碼 1 場‧ 台中站： 3月27日（五）加碼 3 場