鴻海集團創辦人郭台銘近期申報一筆持股移轉規劃，預計將2500張鴻海股票贈與妻子曾馨瑩。依公開資訊觀測站資料顯示，郭台銘目前持有鴻海約174.21萬張，本次擬以贈與方式移轉2500張予曾馨瑩。以鴻海今（3）日收盤價229元估算，這筆股票市值約5.73億元。夫妻之間因為贈與轉讓取得股票，依遺產及贈與稅法第20條第6款規定，配偶相互贈與之財產，為不計入贈與總額。依財政部稅務入口網說明，夫妻間相互贈與的財產，自民國84年1月15日起不計入贈與總額，原則上不需繳納贈與稅，但仍須向國稅局申報，由稅捐機關核發「不計入贈與總額證明書」後，才能憑以辦理後續財產移轉相關程序；也就是「免稅不等於不用申報」。此外，若是在二親等以內親屬間以「買賣」名義移轉財產，除非能提出確實支付價款的證明，且價款並非由出賣人借給買受人、或由出賣人提供擔保協助對外借款取得，否則仍可能被認定屬贈與而課徵贈與稅。股價表現方面，鴻海近來隨大盤回檔。今日盤中一度翻紅觸及240元後走弱，終場收在229元、下跌4.18%，成交量約8.7萬張，股價回測10日線。