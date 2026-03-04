我是廣告 請繼續往下閱讀

Kiwi姐姐昨（3）日在IG曬出絕美婚紗，有平口碎花、魚尾、還有一件背後綁著大蝴蝶結，每一套都氣質非凡，Kiwi姐姐也回憶，當初和老公交往5個月就決定要結婚，當下沒有不安與拉扯，馬上就做了這個決定，現在回想起來，她大嘆，「我真的很勇敢！」Kiwi姐姐回憶當時決定步入婚姻，竟然才和老公交往5個月就決定要互許終生，「很特別的是，在做這個決定的當下，我完全沒有不安、沒有拉扯、沒有猶豫，是一種很安靜、很確定的平安感。」Kiwi姐姐說當時只是很自然地認為「就是這樣了」，然後就做了結婚的決定，現在回想起來才發現，「我真的很勇敢！」而Kiwi姐姐發出許多婚紗照，禮服大膽的設計展現了她的身材與氣質，讓許多粉絲湧入留言，「後面幾張美到不行」、「花花禮服好適合你」、「婚纱的你太美了」。kiwi姐姐去年12月宣布嫁給圈外男友高先生，許多粉絲擔心她婚後就不當姐姐了，她也承諾大家，「我會一直當！我的願望是跟未來的小孩一起錄《YoYo點點名》！」