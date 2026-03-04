我是廣告 請繼續往下閱讀

▲導演陳可辛說，所有的人都很欣賞金城武，但不會去跟他交朋友。（圖／美聯社）

傳奇巨星金城武雖然沒有息影，但行事作風低調的程度如同從人間蒸發，連雪藏7年的新作《風林火山》問世，也不見他現身宣傳，業界友人曾經談及金城武的社交恐懼，舉例某次他想吃臭豆腐，卻不敢離開飯店去買，又或是聚餐場合，金城武會等有人招呼他坐下，他才會入坐。導演陳可辛曾經聊起好友金城武對人的疏離感，解釋男神其實很想讓大家跟他親近，卻又不知道該如何打破這一切，「就像每次拍完戲的聚餐，金城武總是不知道自己應該坐哪兒，但如果那時有人招呼他一下，他就像是解決了一個難題一樣，會高興地坐過去。」影后吳君如也笑過金城武，透露有一次對方住在飯店，突然很想吃附近攤販在賣的臭豆腐，但金城武卻不敢下樓去買，只好從房間窗戶外眼巴巴地望著臭豆腐攤，一直到老闆打烊。陳可辛表示，金城武可以待在飯店房間很多天都不出去，清潔員要整理房間，他就去助理的房間，等到打掃完了再回自己房間。很多人都以為飯店有網路和食物就夠金城武避開外界，但本人說過：「其實飯店的飯菜不好吃，但我不想麻煩別人，我一出門，我的工作人員就很頭疼，多出很多事情！」陳可辛說，所有的人都欣賞金城武，但不會去跟他交朋友，「別人拍戲，人越多越厲害，他人一多，就縮進去了！」眼看著其他演員已經和劇組工作人員打成一片，但金城武仍像是局外人一般，游離在外圍，這就是他的個性。天后陳慧琳近日出席活動，受訪時回憶早年和金城武演戲，透露和對方是一步一步慢慢變熟，她說拍電影《天涯海角》時兩人還很生疏，看著金城武常常一個人靜靜地望著海，自己便心裡暗自嘀咕：「你也太悶了吧！」後來，陳慧琳和金城武二度合作《安娜瑪德蓮娜》，因為有郭富城在場活絡氣氛，兩人才逐漸變得熟悉，而拍《薰衣草》時，陳慧琳說，全程只有兩位主角，「整天對著卻不說話真的很尷尬，自然就變成朋友了！默契也好了很多。」至於大家最想知道金城武的近況，大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」2024年10月底，陳昇露面宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》