美國總統川普（Donald Trump）最新表示，伊朗想要談判，「但我說『太遲了』！」並稱伊朗的空軍與海軍均遭到重創。川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「他們的防空系統、空軍、海軍和領導層都已不復存在。他們想談判，我說『太遲了！』」。與此同時，以色列持續針對伊朗首都德黑蘭發動空襲，並稱攻擊目標是一名高階指揮官。以軍聲稱，已經出動約100架戰機投下逾250枚炸彈，但沒有針對目標身分或行動結果提供更多細節，伊朗目前則尚未回應。另外，伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）2日曾駁斥伊朗想要與美國談判的報導，並批評川普的「妄想」使中東陷入混亂，還把他自己創立的「美國優先」口號變成「以色列優先」，甚至為了以色列貪婪的權力野心，不惜犧牲美國士兵的命，並警告美國將為此付出代價。目前不清楚川普所說的伊朗想要談判，是在拉里賈尼2日表態後的最新發展，或者又是另一次雙方的各說各話。《半島新聞台》介紹，拉里賈尼曾被視為伊朗建制派中冷靜務實的代表人物，他主張與西方國家透過談判核協議，但他在近期的發言則明顯與過去的口徑有所不同，展現出對於美國壓倒性的敵意。