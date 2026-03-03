我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉子楣是80、90年代傳奇豔星，有「元祖波神」、「波霸」封號。（圖／翻攝自微博）

▲葉子楣（右）為導演陳德森的新書站台，59歲的她保養得宜，身材依舊凹凸有致。（圖／翻攝自文匯網）

香港「元祖波神」葉子楣（本名葉蘇群）80、90年代以傳聞中的36F罩杯闖蕩影壇，成為一代傳奇艷星，淡出演藝圈多年的她，鮮少在公開場合拋頭露面，今（3）日葉子楣出席導演好友陳德森的新書發表會，她7月將滿60歲，不過近貌還算保養得宜，提及30年沒有接戲，葉子楣不諱言還有戲癮，「我不排斥演反派！」據港媒報導，導演陳德森今天在尖沙嘴舉辦新書發表會，葉子楣露面力挺好友，59歲的她，以一頭金色短髮、斜肩運動洋裝現身鏡頭前，雖然容貌難掩歲月痕跡，但整體狀態還不錯，一雙「鳥仔腳」相當吸睛，豐滿上圍依然傲人，舉手投足盡顯風韻。葉子楣受訪時表示，自己注重養生，坦言不太閱讀和上網，因為太傷神，比較喜歡聽電台節目吸收新資訊，提到陳德森將監製新戲，葉子楣說，自己已經30年沒有拍戲，依舊有戲癮，並不會介意演壞人，只希望遇到能發揮的角色和機會，「一直有人想找我拍戲，但現在市場不景氣，拍戲如丟錢入海，要等機會，相信電影市場很快會復甦。」外型冶豔的葉子楣，1990年接拍首部三級片《聊齋艷譚》，隔年以《玉蒲團之偷情寶鑑》一脫成名，成為當代最紅艷星，但隨後傳出與脊骨神經科醫師呂錫照交往，逐漸淡出影視圈，直到近年才偶爾出現在大眾視野。葉子楣當年以F級豐胸、20吋柳腰紅遍陸港台，為香港艷星中代表人物，雙峰雄偉的她，拍過不少清涼戲，不過業界都知道，葉子楣有3點不露的演出前提，對此，她曾經表示，要把這3處私密部位留給未來丈夫，儘管片商開天價片酬請她「為戲解放」，葉子楣都無動於衷。