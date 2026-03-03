我是廣告 請繼續往下閱讀

元宵節大樂透貳獎獨得！幸運兒誕生在台北市

大樂透最後一天春節加碼！3/3送出所有獎金

3月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000032期）

▲大樂透春節加碼最後一天都會把獎金通通送出。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行

▲3月3日大樂透春節大紅包開出彩券行。（圖／台彩官網）

大樂透第115000032期今（3）日元宵節晚間開獎，大樂透春節加碼活動進入最後一期，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎槓龜，但貳獎一人獨得，由台北市中山區合江發發發彩券行開出。大樂透百萬大小紅包總計4590萬獎金也全都送出，中獎彩券行位置都出爐了！本期大樂透頭獎未開出連3摃，下期(3/6)預估銷售1.7~1.9億元，頭獎累積金額預估上看1.6億元。根據台彩官網資料，本期大樂透頭獎槓龜，但貳獎一人獨得，由開出。3月3日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出27組，總中獎注數為32注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出40組，總中獎注數為50注，其中32組為單注中獎，7組為2注均分，1組為4注均分。因本期為大樂透春節加碼最後一期，。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。