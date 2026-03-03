大樂透第115000032期今（3）日元宵節晚間開獎，大樂透春節加碼活動進入最後一期，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎槓龜，但貳獎一人獨得，由台北市中山區合江發發發彩券行開出。大樂透百萬大小紅包總計4590萬獎金也全都送出，中獎彩券行位置都出爐了！
元宵節大樂透貳獎獨得！幸運兒誕生在台北市
本期大樂透頭獎未開出連3摃，下期(3/6)預估銷售1.7~1.9億元，頭獎累積金額預估上看1.6億元。
根據台彩官網資料，本期大樂透頭獎槓龜，但貳獎一人獨得，由台北市中山區合江發發發彩券行開出。
大樂透最後一天春節加碼！3/3送出所有獎金
3月3日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出27組，總中獎注數為32注，其中23組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出40組，總中獎注數為50注，其中32組為單注中獎，7組為2注均分，1組為4注均分。
因本期為大樂透春節加碼最後一期，大紅包、小紅包獎金皆改為均分，每組大紅包獎金1,370,370元，小紅包獎金為222,500元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🟡3月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000032期）
大樂透獎號：05、26、27、35、45、46，特別號37。
49樂合彩：05、26、27、35、45、46。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：06、07、12、15、18、24、30、31、41。
春節小紅包：21。
今彩539：02、19、21、32、35。
39樂合彩：02、19、21、32、35。
3星彩：6、2、5。
4星彩：6、8、6、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行