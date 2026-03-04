勞退新制分紅大紅包 3 月初正式入帳！今年勞動基金績效亮眼，快查查你的帳戶分到多少？看著分紅進帳，這筆錢何時能放進口袋？《NOWNEWS今日新聞》為您準備 2026 最新指南與勞退新制查詢連結，一次解答勞退新制幾歲退休、符合哪些勞退新制退休資格、勞退新制怎麼領最划算，以及萬一虧錢會扣本金嗎？看完速懂，安心存老本！
勞退新制查詢：4 招看分紅入帳沒，官方查詢連結
想知道今年的勞退新制分紅拿了多少？您可以透過以下4種管道來查詢，快速掌握退休金流向：
• 網路查詢：以「行動電話認證」、「自然人憑證」、「虛擬勞保憑證」、「行動自然人憑證」或「金融電子憑證」，至勞保局e化服務系統查詢。
• 勞動保障卡：可以透過發卡銀行的網路ATM查詢。自3月4日起，也可至發卡銀行的自動櫃員機ATM查詢。
• 郵政金融卡：從3月4日起，可至郵局的自動櫃員機ATM查詢。
• 臨櫃查詢：本人持附照片的身分證明文件正本，到勞保局各地辦事處櫃台查詢。
勞退新制幾歲退休？勞退新制退休資格大解析
看著帳戶裡的錢慢慢變多，到底參與勞退新制幾歲退休才能把錢領出來？請注意一個大原則：「勞保」跟「勞退」的規定是不一樣的！
根據規定，勞退新制退休資格主要看「年齡」：
• 滿 60 歲即可請領： 只要年滿 60歲，無論您是否還在工作、是否已經離開職場，都有資格請領。這跟勞保老年年金（法定請領年齡為 65 歲）或是《勞基法》的強制退休年齡（65 歲）是完全脫鉤的，勞退 60 歲就能先領！
• 例外情況： 若未滿 60 歲，但符合喪失工作能力（如領取失能年金等特定條件），也可提前請領。
遇到股災虧錢會扣錢嗎？「保證收益」讓本金絕對安全
勞動基金的投資績效會隨著市場波動，許多勞工最擔心的就是：「萬一當年勞退基金虧錢，我的本金會被倒扣嗎？」
答案是：絕對不會！ 勞退新制設有「保證收益」的保護機制。即使基金操作在某一年出現虧損，當您最終符合條件要領取退休金時，勞保局會結算您歷年來的實際分配收益。如果實際收益低於以「當地銀行 2 年期定期存款利率」計算出來的保證收益，政府會全額補足差額。因此，您的本金絕對安全，穩賺不賠！
資料來源：勞動部勞工保險局
💡 加碼亮點： 除了查餘額，勞保局也提供「個人退休金試算系統（官方全稱：勞保及勞退整合試算）」，只要輸入目前的累積金額與預估投保薪資，就能一鍵試算未來能領多少錢喔！👉 [點此前往試算]
