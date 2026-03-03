我是廣告 請繼續往下閱讀

文化部長李遠今（3）日在台中出席漫畫產業交流行程後，前往搭乘高鐵途中不慎跌倒，造成左手臂骨折。文化部晚間說明，李遠除手部受傷外，身體狀況穩定、目前平安，已返北接受治療，並依醫囑先暫停接下來幾天的公開行程，相關部務推動不受影響。文化部指出，李遠此行前往臺中國家漫畫博物館籌備處，與約20位漫畫家及漫畫產業人員進行「2026漫畫行春—漫畫家交流會」。會中討論範圍涵蓋未來館舍規劃與產業發展方向，包括北側新建主館工程進度、東北側歷史建築作為駐村空間的運用，以及2027年台灣規劃首屆國際漫畫節等目標；另也觸及漫畫編輯等產業人才培力、提升臺漫市占率與拓展國際市場等議題。文化部表示，李遠在台中的林新醫院完成治療與處置，後續將持續依照醫療建議休養。李遠也透過文化部表達感謝，謝謝台灣高鐵、台中市政府、林新醫院等單位第一時間提供協助，以及各界關心，並強調會持續推動文化部工作，不影響政務運作。