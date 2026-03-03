我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨彰化縣長參選人喬不定，讓基層支持者焦慮感越來越深，飛碟晚餐主持人王淺秋今天專訪彰化縣議長謝典林，針對地方情勢、謝家意向、姊弟衝突，謝典林都無保留的說了大白話。謝典林在節目廣告時明確指出，父親已經表明，謝家不會參選年底彰化縣長，目前也沒有特定支持人選，不論黨部最後經由初選或協調產生人選，謝家都會全力支持。謝典林在訪談中強調，自己只是家族的代表，如果沒有家族資源以及長輩從政的累積，他就是一個路人，只要父親決定投入縣長選戰，他們一定配合，但父親已經決定不參與。謝典林指出，是賴清德總統不讓姊姊謝衣鳳選，不是姊弟之爭。他說明，總統大選時，賴清德總統已經點名彰化謝家了，難道還要把頭伸出去給他打嗎？他多次強調，只要2026藍白磨合成功，2028拿回執政權，家族不會面臨司法迫害，謝衣鳳可以下屆再選縣長。謝典林不否認，跟姐姐謝衣鳳有心結，緣起是因為管教小孩而出現摩擦。謝典林說，自己跟小孩的相處比較像朋友，而不是父親，因為謝衣鳳罵了他的小兒子，讓他「袂爽」。對於年底彰化縣長選戰，謝典林肯定的說，這一席不會丟掉，只要藍白合作，或者組成非綠大聯盟，一定可以勝選。他以2018年現任縣長王惠美勝選為例，當時謝家母子都沒有點頭參選，但是眾星拱月支持王惠美，一樣可以當選，不一定非要是謝家的人不可。