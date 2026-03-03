我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手轟炸伊朗，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡後，德黑蘭當局誓言將繼續抵抗，不過，最新傳出伊朗負責遴選新任領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）大樓也被轟炸，伊朗領導人若持續難產，是否會撼動神權政府的存續，也引發外界關注。根據《半島電視台》報導，以色列和美國於3日最新聯手襲擊了位於伊朗庫姆（Qom）的「專家會議」大樓，該機構正是負責監督最高領袖的選舉，另外，德黑蘭革命廣場附近地區也遭到空襲。目前傷亡狀況未知，伊朗方面並未作出回應。哈米尼身亡後，伊朗目前由臨時執政委員會掌權，德黑蘭當局表示會盡快選出新任領袖。根據伊朗憲法，哈米尼的繼任者將由「專家會議」選出，而「專家會議」則是由88名教士組成。「專家會議」的教士成員理論上由民眾直接選出，但是實際上只有最忠誠的教士才有參選資格，因此外界多認為其為貫徹哈米尼意志的機構。雖然伊朗憲法規定專家會議必須盡快召開以遴選新領袖，但在戰事未歇之際，若集合開會恐面臨被「一鍋端」的危機，最新傳出「專家會議」大樓被炸，也顯示伊朗想要選出新領袖並不容易。