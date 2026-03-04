蘋果繼2日推出了iPhone 17e、iPad Air M4版後，接下來由Mac電腦接棒，推出搭載最新 M5 晶片家族的全新 MacBook Air 與 MacBook Pro，同時帶來配備 Thunderbolt 5 的全新 Studio Display 及頂規 Studio Display XDR 顯示器。《NOWNEWS今日新聞》快速整理M5晶片新機亮點、重點功能與台灣售價。
MacBook Air M5：輕薄機身蘊藏強大 AI 算力
深受學生與大眾喜愛的 MacBook Air 這次升級至 M5 晶片，同樣提供 13 吋與 15 吋兩款選擇，外觀包含天藍色、銀色、星光色與午夜色四款，今年首度取消256GB，起跳容量從512GB開始，容量翻倍，售價為35900起，入門款價格比上一代調漲1000元，但要是比較相同512GB，上一代為41900元，新機反而有一種便宜6000元的感覺。
重點功能：
◾M5 晶片發威：配備 10 核心 CPU 與 10 核心 GPU，相較於 M1 機型，處理大型語言模型（LLM）等 AI 任務的速度最快可提升高達 9.5 倍。
◾續航力持久：電池使用時間最長可達 18 小時。
◾視訊與連線升級：配備 1200 萬像素 Center Stage 相機，支援「桌上視角」功能，方便展示桌面工作區域；連線方面更升級支援最新的 Wi-Fi 7 與藍牙 6。
◾全新系統介面：搭載最新 macOS Tahoe 系統，採用晶透亮眼的 Liquid Glass 設計，並深度整合 Apple Intelligence 功能。
◾售價：13吋／512GB售價35900起、15吋／512GB售價42900起，台灣尚未公布開賣日期
MacBook Pro (M5 / M5 Pro / M5 Max)：Mac 歷來最強續航效能怪獸
專為專業創作者打造的 MacBook Pro 推出 14 吋與 16 吋機型，提供太空黑與銀色雙色，買家可依需求選擇 M5、M5 Pro 或頂規 M5 Max 晶片，台灣售價59900 起。
重點功能：
◾史上最長續航：電池使用時間最長高達 24 小時，是 Mac 歷來最持久的續航力表現。
◾極致效能體驗：最高階的 M5 Max 晶片具備 18 核心 CPU 與高達 40 核心 GPU，並支援最高 128GB 統一記憶體，能在裝置端直接運行具備數千億參數的大型語言模型。
◾視覺饗宴：搭載 Liquid Retina XDR 顯示器，室外 SDR 亮度最高達 1000 尼特，HDR 峰值亮度更達 1600 尼特。
◾頂級連接規格：配備 M5 Pro 與 M5 Max 的機型，搭載最新的 Thunderbolt 5 連接埠，傳輸速度最快達 120Gb/s，並支援 Wi-Fi 7 與藍牙 6。同樣配備 1200 萬像素 Center Stage 相機與桌上視角功能。
專業顯示器同步換代：高階版 Studio Display XDR 首度亮相
除了筆電，蘋果也推出了兩款全新 27 吋 5K Retina 顯示器，皆搭載最新 Thunderbolt 5 連接埠與 1200 萬像素 Center Stage 相機，並內建錄音室等級三麥克風與支援空間音訊的六揚聲器音響系統。
◾全新 Studio Display：具備 600 尼特亮度、60Hz 更新頻率，售價52900元起。
◾全新 Studio Display XDR：採用頂級 mini-LED 面板與適應性同步技術，擁有高達 2000 尼特 HDR 峰值亮度、支援 120Hz ProMotion 更新頻率，並涵蓋 P3 ＋ Adobe RGB 廣色域，為追求極致畫質的專業創作者而生。售價109900元起。
資料來源：蘋果
