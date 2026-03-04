蘋果繼2日推出了iPhone 17e、iPad Air M4版後，接下來由Mac電腦接棒，推出搭載最新 M5 晶片家族的全新 MacBook Air 與 MacBook Pro，同時帶來配備 Thunderbolt 5 的全新 Studio Display 及頂規 Studio Display XDR 顯示器。《NOWNEWS今日新聞》快速整理M5晶片新機亮點、重點功能與台灣售價。

▲MacBook Air M5版取消256GB，起跳從512GB開始，容量翻倍，入手價比上一代多1000元。（圖／官方提供）
MacBook Air  M5：輕薄機身蘊藏強大 AI 算力

深受學生與大眾喜愛的 MacBook Air 這次升級至 M5 晶片，同樣提供 13 吋與 15 吋兩款選擇，外觀包含天藍色、銀色、星光色與午夜色四款，今年首度取消256GB，起跳容量從512GB開始，容量翻倍，售價為35900起，入門款價格比上一代調漲1000元，但要是比較相同512GB，上一代為41900元，新機反而有一種便宜6000元的感覺。

重點功能： 

M5 晶片發威：配備 10 核心 CPU 與 10 核心 GPU，相較於 M1 機型，處理大型語言模型（LLM）等 AI 任務的速度最快可提升高達 9.5 倍。

續航力持久：電池使用時間最長可達 18 小時。

視訊與連線升級：配備 1200 萬像素 Center Stage 相機，支援「桌上視角」功能，方便展示桌面工作區域；連線方面更升級支援最新的 Wi-Fi 7 與藍牙 6。

全新系統介面：搭載最新 macOS Tahoe 系統，採用晶透亮眼的 Liquid Glass 設計，並深度整合 Apple Intelligence 功能。

售價：13吋／512GB售價35900起、15吋／512GB售價42900起，台灣尚未公布開賣日期

▲MacBook Pro M5版本擁有更長的續航力。（圖／官方提供）
MacBook Pro (M5 / M5 Pro / M5 Max)：Mac 歷來最強續航效能怪獸

專為專業創作者打造的 MacBook Pro 推出 14 吋與 16 吋機型，提供太空黑與銀色雙色，買家可依需求選擇 M5、M5 Pro 或頂規 M5 Max 晶片，台灣售價59900 起。

重點功能： 

史上最長續航：電池使用時間最長高達 24 小時，是 Mac 歷來最持久的續航力表現。

極致效能體驗：最高階的 M5 Max 晶片具備 18 核心 CPU 與高達 40 核心 GPU，並支援最高 128GB 統一記憶體，能在裝置端直接運行具備數千億參數的大型語言模型。

視覺饗宴：搭載 Liquid Retina XDR 顯示器，室外 SDR 亮度最高達 1000 尼特，HDR 峰值亮度更達 1600 尼特。

頂級連接規格：配備 M5 Pro 與 M5 Max 的機型，搭載最新的 Thunderbolt 5 連接埠，傳輸速度最快達 120Gb/s，並支援 Wi-Fi 7 與藍牙 6。同樣配備 1200 萬像素 Center Stage 相機與桌上視角功能。

▲Apple 推出最新顯示器系列，Studio Display 和 Studio Display XDR。（圖／官方提供）
專業顯示器同步換代：高階版 Studio Display XDR 首度亮相

除了筆電，蘋果也推出了兩款全新 27 吋 5K Retina 顯示器，皆搭載最新 Thunderbolt 5 連接埠與 1200 萬像素 Center Stage 相機，並內建錄音室等級三麥克風與支援空間音訊的六揚聲器音響系統。

全新 Studio Display：具備 600 尼特亮度、60Hz 更新頻率，售價52900元起。

全新 Studio Display XDR：採用頂級 mini-LED 面板與適應性同步技術，擁有高達 2000 尼特 HDR 峰值亮度、支援 120Hz ProMotion 更新頻率，並涵蓋 P3 ＋ Adobe RGB 廣色域，為追求極致畫質的專業創作者而生。售價109900元起。

資料來源：蘋果

