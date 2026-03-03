我是廣告 請繼續往下閱讀

美股3日迎來重挫，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗持續表現出強硬態度，市場開始擔憂戰爭不會如之前預期般地迅速結束，油價也再次飆漲，再再打擊投資人信心。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌1098.70點或2.25％；標普500指數下跌142.87點或2.08％；那斯達克指數下跌478.569點或2.10％；費城半導體指數下跌359.81點或4.42％。根據《CNBC》報導，美股暴跌抹去了週一的反彈勢頭，布蘭特原油價格突破每桶84美元，西德州輕原油價格也突破每桶77美元，雙雙上漲了約8％。美伊衝突並未見到迅速落幕的跡象，讓華爾街擔憂情緒升高。伊朗革命衛隊已經揚言要封閉荷姆茲海峽，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭到攻擊，美國國務院下令從巴林、伊拉克和約旦撤離人員，以色列境內也遭到伊朗襲擊，種種跡象顯示衝突仍在加劇。油價飆升推高了美國公債殖利率，因為人們擔心這可能會導致通膨再次抬頭，此外，伊朗切斷卡達的液化天然氣生產後，也造成天然氣價格暴漲。投資人曾認為衝突很快就會解決，不至於對經濟造成嚴重衝擊，但是如今越來越開始擔憂群龍無首的伊朗政府和軍隊，會採取曠日持久的報復行動，不惜攻擊周遭的經濟和能源基礎設施，旨在該地區製造混亂。專家示警，儘管美國和以色列軍隊在該地區擁有絕對優勢，但他們無法攔截伊朗發射的每一枚廉價導彈和無人機，尤其是在美以的攔截器庫存正在迅速消耗的情況下。而在科技股方面，台積電ADR在盤中股價大跌超過5％、輝達股價也跌了近2％，記憶體類股同樣普遍承壓。基本上標普500指數成分股中，除了石油及能源類股外，其餘大部分皆表現疲軟。