我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢升溫，以色列在與美國聯手襲擊伊朗後，與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）再次爆發衝突，以色列已派遣地面部隊進入黎巴嫩南部，並要求黎巴嫩南部民眾撤離。不過，就在黎巴嫩遭受以軍轟炸之際，有一架商用班機竟照常從黎巴嫩貝魯特機場（Beirut airport）起飛，引發熱議。綜合外媒報導，位於黎巴嫩南部的貝魯特，近日遭到以色列空襲，自新一輪美伊衝突爆發以來，已有數千架航班取消。黎巴嫩當局表示，本週迄今以色列軍方的轟炸已造成至少40人死亡、246人受傷。不僅以色列軍方宣布了軍事行動，真主黨也宣稱正在對以色列的軍事據點發動攻擊，雙方在邊境持續展開交戰。在這樣緊張的情況下，貝魯特上空照常起飛的商用班機顯得相當不尋常。從畫面看來，該班機似乎是黎巴嫩國航中東航空（MEA）的飛機，中東航空是少數仍在提供從黎巴嫩飛往杜拜的航班服務的航空公司，據稱其飛行路徑繞過受限空域，盡可能在非常時期下提供最低限度的交通服務。