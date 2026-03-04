《英雄聯盟》2026年第一賽段國際賽「First Stand初陣對抗賽」即將於3月中旬開打，不過場館規模卻意外掀起熱議。官方公布本屆賽事將在巴西聖保羅的Riot Games Arena舉行，場地僅能容納約140名觀眾，引發全球玩家討論，就連戰隊Gen.G執行長Arnold都開玩笑表示：「我婚禮邀請的賓客都比這多！」
初陣對抗賽場館僅140席！玩家質疑國際賽規格
First Stand初陣對抗賽將於3月16日至3月22日登場，戰火點燃巴西聖保羅。全球共8支隊伍參賽，目前已確定6席，包含LCK賽區的Gen.G、BFX，LEC老牌勁旅G2 Esports，LCS賽區LYON，太平洋LCP越南戰隊TSW，以及地主CBLoL冠軍LOUD。
然而官方公布的比賽場館Riot Games Arena，最多僅可容納140名觀眾。對於一項國際賽事而言，規模明顯偏小，也讓不少網友直言「比聯賽現場還慘」、「這很尷尬，國際賽事至少要500到1000位置才夠吧」、「還好T1沒來，不然場外排隊人潮可能比場內還多」。
韓國LCK的Gen.G戰隊執行長Arnold更是出聲調侃：「我婚禮的賓客都比First Stand觀眾席還多。」雖是玩笑話，卻也反映外界對賽事規格的質疑。
初陣對抗賽第二年舉辦！失去實驗性定位顯得尷尬
事實上，First Stand才剛邁入第二屆。首屆賽事於首爾LoL Park舉辦，場館約可容納450人，雖然規模不算龐大，但仍具基本國際賽氛圍。當時更首度導入「無懼選角（Fearless Bans）」賽制，後續成功成為世界賽標準模式之一，可說肩負實驗性質。
不過進入第二年後，First Stand的實驗功能已淡化，目前僅剩冠軍賽區可獲得MSI季中邀請賽種子優勢的獎勵。加上兩屆皆未見六冠傳奇戰隊T1參賽，使話題性略顯不足。相較即將擴大規模、獎金驚人的電競國家杯EWC，聲量對比更加明顯。
雲端觀眾福利曝光！觀賽就能領掉寶
儘管場館規模受質疑，但對線上觀眾而言仍有吸引力。賽事期間只要前往LoLEsports.com觀看直播並登入Riot ID，即有機會獲得掉寶獎勵。總決賽期間將掉落專屬伊芙琳表情，此外還包含來自Esports World Cup與Secretlab的驚喜掉寶。
此外，活動期間訂閱指定LoL Esports Twitch頻道的觀眾，將可獲得專屬聊天表情、徽章及無廣告觀看等福利，部分收益也會分配至全球收益池，用以支持《英雄聯盟》電競生態系。
3月9日起，透過付費或贈禮訂閱LoL Esports頻道的粉絲，在Twitch庫存頁面領取獎勵後，還可獲得全新尤娜拉遊戲內表情。領取方式如下：
連接Twitch與Riot帳號
以付費或贈禮方式訂閱參與頻道
前往Twitch庫存頁面領取獎勵
另外，活動聊天室徽章也同步回歸。
橘色徽章：達成指定觀看分鐘數門檻即可獲得
金色徽章：於活動期間訂閱參與頻道即可取得
整體而言，First Stand雖然現場規模偏小，但透過線上掉寶與互動機制，仍試圖提升全球玩家的參與感。能否在話題聲量與賽事價值之間找到平衡，將成為第二屆的重要觀察焦點。
