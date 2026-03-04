我是廣告 請繼續往下閱讀

58歲藝人沈玉琳去年7月29日入院，8月證實血癌，時隔7個月，今（4）日將以全新節目《黑白威廉Fighting》記者會上復工，身體復原狀況、言論及相關話題備受關注。《NOWNEWS今日新聞》深挖出沈玉琳身價，他扛起家中老婆芽芽、女兒重責，每個月收入有400萬元，可卻不喜歡投資，對他來說買房就是最安全也最穩定的投資，多年來利用現金陸續買了5間房，市值粗估超過2億元新台幣，財力驚人。沈玉琳18歲時從嘉義到台北唸書，當年只帶著5000塊的他，刻苦生活打拚，當賺到了餘韻資金，他不跟隨身旁友人投資風險、流動性高的股票，他一心看上不動產，曾直呼，把賺來的錢全都拿去買房，錢就會原地不動變成名副其實的「不動產」，沈玉琳穩固的心態與視野，致使財力飆升。北漂10年後，沈玉琳在新北市五股買下了人生中第一間房，接著他陸續脫手再買進，在台北市京華城附近買了第二間房，接著在饒河街附近買下83坪大房、後又入手內湖中古屋，2023年更砸下6000萬元入手林口區豪宅，購入原因應是未來要讓女兒入學林口康橋，以上房產總粗估2億多元。2024年，沈玉琳受訪時透露，林口的房子是登記在芽芽名下，而女兒則是繼承人，因為自己大老婆17歲，又比女兒大48歲，所以其實未來所有房產都是她們的。沈玉琳多年來陸續買下的房，所有房貸都是自己扛下，「全家只有我在賺錢，我大致上都是一次付清，分期也是分很少。」不僅房地產投資，沈玉琳也積極接洽各種工作，將賺錢頭腦觸及餐飲副業、遊戲廠商等，再加上節目的通告費，月收能夠達到400萬元，他曾透露2024年接了25場尾牙，依一場25萬元的價碼來看，一個年末就能入帳625萬元；如今力抗血癌7個月再復出，是沈玉琳一心所願且期盼的。