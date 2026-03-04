我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大樂透春節加碼正式結束，有網友討論2月底某一期出現27注中獎同組春節大紅包100萬號碼，引起廣大迴響。（圖/記者張嘉哲攝）

▲2月24日「第115000025期」所開出的春節大紅包獎號，結果第66組號碼竟然離奇有27注中獎，每注僅能獲得3.7萬獎金，被公認是今年加碼「最衰幸運兒」。（圖/台彩官網）

▲大樂透春節加碼最後一天把獎金通通送出，運用均分規則，果然元宵節中大樂透百萬紅包1注獨得的話，可以拿到137萬元；小紅包則是22萬元左右。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

台彩一年一度的春節加碼在元宵節正式結束啦！除了賓果賓果依舊掀起討論熱潮之外，大樂透大紅包100萬、小紅包10萬也是有許多幸運民眾抱回。不過就有網友討論「今年過年最慘的是有一期大樂透加碼，大紅包有一組號碼有27人中獎，本來獎金100萬變成3萬7，這是要哭還是要笑？」貼文引起廣大熱議，不少人表示：「最衰的幸運兒就像這種，終於中了，然後獎金跟26人分.......。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「大樂透加碼終於結束啦！獎金真的是走均分路線全部送出，最後一期中獎真的最爽，但最慘的也有，，中獎人真的不知道該哭還是該笑」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「最衰的幸運兒，如果是我中我應該也很傻眼」。而網友討論的該期大樂透，是在2月24日「第115000025期」所開出的春節大紅包獎號，當期總計送出31組大紅包，但中獎注數卻高達61注，根據台彩的遊戲規則，每一期春節大紅包開出9顆號碼中6顆為中獎，因此每一期最多有84組大紅包可以送出，，通常比較常見是2注均分、3注均分，但沒想到該期卻有一組號碼有27注中獎，獎金瞬間從100萬縮水至3.7萬，而且這還是沒扣稅前的金額，，被彩迷公認是今年大樂透「最衰幸運兒」。然而昨天3月3日元宵節開出「第115000032期」大樂透號碼後，也正式宣告大樂透春節加碼已經結束，最後一期台彩果然把剩下的大紅包、小紅包獎金4590萬元全部送出，等於最後一期中獎大紅包的人只要不是均分，，恭喜最後一期中獎的彩迷！至於下一次台彩加碼，按照往年慣例都會落在端午節以及中秋節，2025年台彩兩個節日都有加開100組100萬紅包要送出，也有許多幸運兒抱回獎金，如果平常沒在玩彩券的人想拼加碼，就要自己抓好時機囉！