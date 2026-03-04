我是廣告 請繼續往下閱讀

39歲男星孫沁岳是藝人劉尚謙的兒子，除了演戲之外，他還經營動漫YouTube頻道，有39.5萬位訂閱者，之前曾和温貞菱傳情，近來他被直擊與一名白衣女子同居，對於做家務似乎非常得心應手，不僅溫馨接送，拿衣服到洗衣店洗也是他的工作之一。孫沁岳曾和温貞菱有過一段情，不過雙方並沒有承認，根據《鏡週刊》報導，孫沁岳身邊多了一位打扮簡樸的白衣女子，日前被直擊從汐止住家開車到台鐵汐科站接女生回家，後來又一起去洗衣店、便利商店和管理室取包裹，一路上都是孫沁岳開車，女方下車處理，互動很有默契，接著兩人一同回家後就沒有再出門。爾後孫沁岳接連兩天都接送女方到車站，自己再到健身房，晚上再接女方回家，這次他自己到洗衣店拿衣服，隔天孫沁岳接完女方後，兩人一起到火鍋店吃飯，一個付錢，一個幫忙拿餐具、飲料，關係感覺已經昇華到老夫老妻。孫沁岳曾說自己個性很宅，就算談戀愛也只喜歡和女友在家煮飯、看DVD，也甘願跑腿當工具人。