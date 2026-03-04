我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許光漢是大家心中的國民老公。（圖／甲上娛樂提供）

「國民老公」許光漢去年退伍後的生活依舊受到粉絲關心，上個月21日他被直擊現身民生社區，和落日飛車主唱兼吉他手國國（曾國宏）、主持人李毅誠聚餐，等車時間許光漢抽加熱菸解癮，為了不讓好友沾染二手菸，他特意轉過身吸吐，由於身邊好友各個都走入家庭，許光漢先前也曾說想談戀愛，但也知道難以兼顧工作，如果被拍到戀情會直接承認，出道多年唯一承認的戀情只有簡廷芮的姊姊簡婕。根據《CTWANT》報導，許光漢上個月被直擊和幾名已婚好友聚餐，有落日飛車主唱兼吉他手國國（曾國宏）、主持人李毅誠等等，一行人用餐結束後，到路邊等計程車，許光漢也自然地拿起加熱菸，貼心的他為了不讓朋友沾染到二手菸，還特意轉過身。許光漢過去曾拍過落日飛車的MV，曾國宏2024年在泰國辦婚禮時，許光漢也有到場祝賀，李毅誠則是和曾國宏有過合作，逐漸也和許光漢變成朋友。35歲的許光漢也曾大方坦承想談戀愛，不過以他的知名度，實在很難兼顧事業，也說如果真的談戀愛，被拍到會直接承認，而他唯一承認過的戀情只有簡廷芮的姊姊簡婕，也曾被拍到跟模特兒施宇屏「屏屏」約會，但後來許光漢說兩人只是朋友。對於抽加熱菸，許光漢經紀人回應，「對於年節期間與朋友聚餐時，我思慮不周的行為，造成大眾的觀感不佳，真的很抱歉。這是我個人的疏忽，未來會更加謹言慎行。」