我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（左）被老公揭露婚內出軌王子邱勝翊（右），引來輿論抨擊。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）

粿粿去年10月被老公范姜彥豐爆料與王子（邱勝翊）不倫，演藝工作全面喊卡，只好將生活重心回歸家庭，過年前她被直擊當全職媽媽的一天，從早到晚帶著女兒跑透透，大年初六又被直擊與王子到大溪廣澤宮拜拜，再度登上新聞版面。沒了工作的粿粿，當起全職媽媽接送女兒，根據《CTWANT》報導，她在2月13日時開車接送女兒，還和老師寒暄了幾句，粿粿似乎很忙碌，電話沒停過。接了女兒之後，粿粿又到洗車場，無奈過年前人潮眾多，最後只好打消念頭，傍晚帶著女兒到髮廊打理門面，再到車場替車子充電，晚上10點多上高速公路南下。後來大年初六粿粿被拍到與王子一同到大溪廣澤宮拜拜，王子的弟弟毛弟（邱宇辰）也在場，這也是他們被爆出不倫後首度公開露面，有說有笑的樣子引來討論。這波外遇事件對兩人影響極大，要復出恐怕沒這麼容易。