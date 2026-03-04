我是廣告 請繼續往下閱讀

三大指數表現

川普：海軍將護航荷姆茲海峽

能源與債券市場

戰事升級的跡象

沙烏地阿拉伯遇襲： 美國駐利雅德大使館遭無人機攻擊。國務院已下令撤離巴林、伊拉克與約旦的相關人員。 特拉維夫遇襲： 受德黑蘭支持的真主黨以飛彈與無人機攻擊特拉維夫。 區域防衛壓力： 外界開始憂慮阿拉伯聯合大公國（UAE）等海灣國家的防空系統還能抵禦伊朗多久的持續轟炸。

專家分析：荷姆茲海峽是關鍵

板塊表現

美國與以色列聯合對伊朗進行空襲之後，市場對於衝突可能演變成長期對抗感到焦慮，儘管美國總統川普（Donald Trump）表示美國海軍將護航荷姆茲海峽的言論稍微緩解了市場恐慌情緒，美股週二（3日）仍再度經歷了動盪的一天，主要指數全面收黑，費城半導體指數下挫近400點；台積電ADR終場重跌逾4％。道瓊工業指數盤中一度下跌逾1200點，跌幅達2.6%，不過在川普釋出能源航運保障訊息後反彈，終場下跌403.51點或0.83％，收48,501.27點；那斯達克指數下跌232.17點或1.02％，收22,516.69點，盤中低點曾跌約2.7%；標普500指數下跌64.99點或0.94％，收6,816.63點，盤中一度重挫2.5%；費城半導體指數下跌372.48點或4.58％，收7,764.88點。川普美東時間週二下午在自家社群平台發文表示，如有必要，美國海軍將為行經荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪護航。他在文中稱：「無論如何，美國將確保全球能源的自由流動。美國的經濟與軍事力量是地球上最強大的——後續還會有更多行動。」全球基準油價布蘭特原油收漲4.71%，遠低於盤中高點；此前週一已飆升6%。美國西德州原油（WTI）亦自高點回落，收漲4.68%，前一交易日同樣上漲6%。兩者盤中一度漲幅超過9%。油價早盤飆升，帶動美國公債殖利率上揚，市場擔憂油價可能再度推升通膨，正值投資人押注聯準會將進一步降息以提振經濟之際。不過，隨著油價回落，殖利率漲幅也隨之收斂。伊朗革命衛隊指揮官宣稱，全球最重要的原油運輸通道荷姆茲海峽已關閉，並威脅將焚燒試圖通行的船隻，令貿易憂慮升溫。川普警告衝突可能持續超過四週，也加劇市場不安。衝突進入第四天之際，局勢升級跡象包括：Liquidnet 美國股票市場結構主管歐康納（Jeffrey O’Connor）向CNBC表示：「我確實認為，若行動拉長，未來幾週市場可能承壓。」他指出，若高油價持續，投資人將不得不因應未來通膨、殖利率與降息預期的變化。他補充稱，歷史上美股通常能無視地緣政治衝擊，但此次情況不同，目前荷姆茲海峽已關閉。鑑於全球約20%的石油消費需經此通道運輸，他強調其持續關閉「不容忽視」。週二標普500所有類股全面收黑。其中，原物料與工業類股跌幅最重，市場憂心油價與借貸成本上升將拖累美國經濟。多檔週一盤中帶動反彈的大型科技股，如輝達（Nvidia）週二走低，下跌2.32美元或1.27％，收180.05美元。美國記憶體類股亦承壓，追隨韓國記憶體晶片股的大幅下挫。台積電ADR下跌15.78美元或4.28％，收353.33美元。避險資產方面，金價在週一大漲後於週二大幅回落；而衡量華爾街恐慌程度的則攀升至去年11月以來的最高水準。