台北市士林區中正路上的「周旺蒸餃酸辣湯」非常有名，不僅在地人喜歡吃，許多附近學校的學生也都是常客，老闆娘還因此被封為「蒸餃阿姨」，不過近日卻傳出老闆娘病逝的消息，讓許多老顧客都相當不捨，引爆社群討論。而老闆娘的兒子也將Google狀態改成「暫停營業」，並在評論區表示：「媽媽在2月28日安詳離世，感謝常客支持」。
台北士林美食又少一間！部落客爆「周旺蒸餃阿姨」過世
臉書粉專「爆肝護士的玩樂記事」日前晚間發布貼文，表示在士林區中正路經營「周旺蒸餃酸辣湯」的老闆娘在2月28日已經離世，家屬將在3月14日下午4時30分，在板橋殯儀館的明倫廳舉行公祭。
「爆肝護士的玩樂記事」同時也提醒，目前闆娘的家屬正在治喪，希望顧客不要在非公祭期間前往，以免打擾到家屬。
老顧客不捨湧入哀悼「再也吃不到」！兒子Google評價證實媽媽過世
許多老顧客看到消息之後，立刻到「周旺蒸餃酸辣湯」Google評價不捨留言哀悼「最愛的酸辣湯吃不到了！料多實在，料比湯多，謝謝妳曾經陪伴我的下班後宵夜時光」、「阿姨真的謝謝你，總是很照顧我們這些學生，從大學吃到畢業，以後再也吃不到了」、「阿姨一路好走，妳的酸辣湯打趴很多連鎖品牌的，謝謝妳的美味」、「我大學的回憶啊TAT！」、「阿姨我們真的好想念祢唷！希望妳一路好走」。
而目前「周旺蒸餃酸辣湯」在Google地標上也已經改為「暫停營業」，老闆娘的兒子也發出母親遺照表示：「我是周旺蒸餃老闆娘的兒子，媽媽於2月28日安詳辭世，感謝常客的支持。」證實蒸餃阿姨過世消息。
