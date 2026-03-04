台北市士林區中正路上的「周旺蒸餃酸辣湯」非常有名，不僅在地人喜歡吃，許多附近學校的學生也都是常客，老闆娘還因此被封為「蒸餃阿姨」，不過近日卻傳出老闆娘病逝的消息，讓許多老顧客都相當不捨，引爆社群討論。而老闆娘的兒子也將Google狀態改成「暫停營業」，並在評論區表示：「媽媽在2月28日安詳離世，感謝常客支持」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北士林美食又少一間！部落客爆「周旺蒸餃阿姨」過世

臉書粉專「爆肝護士的玩樂記事」日前晚間發布貼文，表示在士林區中正路經營「周旺蒸餃酸辣湯」的老闆娘在2月28日已經離世，家屬將在3月14日下午4時30分，在板橋殯儀館的明倫廳舉行公祭。

「爆肝護士的玩樂記事」同時也提醒，目前闆娘的家屬正在治喪，希望顧客不要在非公祭期間前往，以免打擾到家屬。

▲部落客「爆肝護士的玩樂記事」表示，士林區中正路周旺蒸餃酸辣湯老闆娘離世消息，引爆老饕熱議。（圖/Google評價）
▲部落客「爆肝護士的玩樂記事」表示，士林區中正路周旺蒸餃酸辣湯老闆娘離世消息，引爆老饕熱議。（圖/Google評價）
老顧客不捨湧入哀悼「再也吃不到」！兒子Google評價證實媽媽過世

許多老顧客看到消息之後，立刻到「周旺蒸餃酸辣湯」Google評價不捨留言哀悼「最愛的酸辣湯吃不到了！料多實在，料比湯多，謝謝妳曾經陪伴我的下班後宵夜時光」、「阿姨真的謝謝你，總是很照顧我們這些學生，從大學吃到畢業，以後再也吃不到了」、「阿姨一路好走，妳的酸辣湯打趴很多連鎖品牌的，謝謝妳的美味」、「我大學的回憶啊TAT！」、「阿姨我們真的好想念祢唷！希望妳一路好走」。

而目前「周旺蒸餃酸辣湯」在Google地標上也已經改為「暫停營業」，老闆娘的兒子也發出母親遺照表示：「我是周旺蒸餃老闆娘的兒子，媽媽於2月28日安詳辭世，感謝常客的支持。」證實蒸餃阿姨過世消息。

▲周旺蒸餃酸辣湯老闆娘兒子在Google評論上證實母親死訊，引爆許多老饕不捨。（圖/周旺蒸餃酸辣湯Google評價）
▲周旺蒸餃酸辣湯老闆娘兒子在Google評論上證實母親死訊，引爆許多老饕不捨。（圖/周旺蒸餃酸辣湯Google評價）
相關新聞

床的世界老董陳燕飛離世！大兒子也驟逝　曾找吳淡如、Joeman開箱

前主播吳中純罹癌病逝！女兒證實今日下午拔管　慟喊：一切太突然

袁惟仁57歲病逝！瞞老婆陸元琪外遇13年　重摔變植物人小三也落跑

吳佩慈目睹大S離世崩潰！至今仍會私訊對方　揭1轉變：不想忘記她