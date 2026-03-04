氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄表示，今（4）日台北測站低溫降至15.5度，直逼大陸冷氣團等級，鋒面雨持續下到週四，週五迎東北季風持續降雨，直到周末天氣才好轉；但下週一（9日）、下週二（10日）水氣增多，加上東北季風影響，北部、東半部再變天轉濕涼。
今低溫下探15.5度直逼冷氣團！鋒面雨下到明天
吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系接續逼近，降水回波強弱不均，各地區已有零星飄雨、中部山區較明顯。正如模擬資料顯示，這波冷空氣臺北測站降至15.5度，僅為「東北季風」等級，離「大陸冷氣團」的標準（臺北測站≦14度）、還有段差距。今晨本截至5：02各地區的平地最低氣溫約在14至16度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日地面鋒面南移至巴士海峽，鋒面雨帶持續為各地帶來局部降雨的機率、雨勢減緩，氣溫略升、仍偏涼。各地區氣溫如下：北部14至21度、中部14至24度、南部16至28度、東部14至25度。最新模式模擬顯示，明（5）日鋒面雨帶減弱，天氣漸好轉，氣溫回升，中南部及東半部仍有局部短暫降雨的機率。
週五迎東北季風轉雨！周末把握好天氣轉晴朗
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，週五（6日）下午起東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。週六、下週日（7、8日）水氣逐日減少，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨的機率；週六偏冷、週日氣溫漸升。
下週一又變天濕涼！下週天氣3段變化一次看
針對下周天氣，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一（9日）轉偏東風、東半部水氣增多，東半部有局部短暫雨。下週二（10日）東北季風再增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下週三（11日）白天起、水氣減，天氣好轉，東半部有局部短暫雨的機率，氣溫回升。
下週四（12日）鋒面掠過，北部、東半部再轉有局部短暫雨。下週五（13日）鋒後乾冷空氣南下、天氣轉晴。本週五起至下週五、三波的天氣變化主要發生在迎風面，中南部的影響很小。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
