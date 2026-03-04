我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列評估：數小時內正式宣布

穆吉塔巴是誰？

繼承的爭議與挑戰

美國與以色列聯合空襲伊朗，成功斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名高層官員。不過有消息指出，負責選出最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）已選出哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為新任最高領袖。根據伊朗國際電視台（Iran International）3日引述消息人士指出，伊朗專家會議已經選定穆吉塔巴為伊朗的下一任領導人。報導指出，這場投票是在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的壓力下進行，但相關決議細節尚未對外公布。據紐約郵報等外媒報導，以色列高層官員表示，據其評估，專家會議預計將在未來幾小時內正式宣布穆吉塔巴為繼承人。伊朗媒體先前曾表示，在以色列週二稍早空襲庫姆（Qom）一棟建築時，88人組成的專家會議成員並未在場，並將很快宣布接替在「咆哮獅子行動」（Operation Roaring Lion）伊始喪生的最高領袖。「專家會議」是伊朗的特殊權力機構，於1983年11月12日成日，負責選舉出伊朗最高領袖，並擔任監督角色。穆吉塔巴是哈米尼的次子，被認為與其父一樣屬於強硬保守派。他公開支持鎮壓國內反對派，並對外部敵人採取強硬政策。他是一名中階教士，在伊朗宗教中心庫姆的一所神學院教授什葉派神學。雖從未擔任正式政府職務，但普遍認為他在幕後擁有相當大的影響力，並與革命衛隊建立了密切關係。伊朗境外的分析人士曾形容他是其父核心圈中的「守門人」。2019年，美國對穆吉塔巴實施制裁，稱儘管他沒有官方頭銜，但實際上「代表」最高領袖行事。儘管多年來他的名字屢次被提及為潛在接班人，但外界普遍並未將他視為最具優勢的熱門人選。穆吉塔巴的上位面臨兩大挑戰。其一是世襲嫌疑，觀察人士指出，若由他接任，可能被視為「權力世襲轉移」，這與1979年伊斯蘭革命推翻君主制的精神背道而馳。其次穆吉塔巴的資歷不足， 按照傳統標準，他在神職人員中的位階被認為不夠高，不足以擔任最高領袖。截至目前，伊朗官方媒體尚未正式證實穆吉塔巴獲選接班人的消息。