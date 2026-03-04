我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇傳出奪人小三，他昨（3）日火速澄清「已離婚」，並臨時改書面質詢避耳目，但黨秘書長徐國勇仍傳出對這樁風波相當不滿。對此。媒體人謝寒冰認為，這有可能是民進黨的派系內鬥，尤其為什麼會有人知道徐國勇「破口大罵」？一連串可能都是操作。謝寒冰昨上《新聞大白話》表示，王定宇這次被爆料，很明顯是被人全盤長期跟監，在搜集完資料後才被報出來，比較有趣的是相關新聞是《鏡週刊》爆料，這有可能是民進黨的派系內鬥嗎？謝寒冰分析，此事與立委選舉有關，抑或因今年九合一選舉，王定宇有幾個子弟兵要參選，所以要打他什麼東西？這背後應該有一些政治考量。而針對徐國勇傳出震怒，謝寒冰直言，這件事也非常奇怪，如果徐國勇確實有不滿，為什麼馬上就有人知道？顯然是有人放消息出來，這一連串都是操作，很明顯是鬥爭手法。