柬埔寨太子集團控股（PrinceHoldingGroup）涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢，去年（2025）10月遭美國起訴並點名制裁特定公司及個人，臺北地檢署針對太子集團來台買豪宅豪車藏匿不法所得、開發博弈等犯罪行為展開追查，追出集團洗錢107億元，歷經4個月偵辦於今日偵結，以組織犯罪、洗錢、賭博等罪嫌起訴集團首腦陳志等62人及13家公司，並對陳志求處法定最高刑度、對太子集團在台最高領導李添求處20年有期徒刑。
檢警調共8波搜索聲押獲准9名被告，包括太子集團在台核心幹部王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯、財務主管陳麗珊、特助李守禮、協助藏匿超跑的邱子恩、天旭及尼爾創新公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、涉嫌以遊艇洗錢的玄古管理顧問公司負責人王俊國、以雪茄館幫助太子集團洗錢的Cigar Vie老闆胞兄陳韋志，9名在押被告隨全案偵結在今天移審法院。
檢察官對台灣太子不動產投資公司董事長陳秀玲求刑18年、天旭人資長辜淑雯16年、天旭負責人王昱棠15年。
本案源自美國掃蕩跨國電信詐騙，2025年10月8日起訴柬埔寨太子集團創辦人陳志，10月14日公布起訴書，對太子集團146個目標全面制裁，其中聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督等8家公司，登記地點在天王周杰倫所住的豪宅大樓「和平大苑」。
臺北地檢署接獲美國起訴制裁的訊息後，2025年10月15日分案並指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪及陳怡君共同指揮調查局臺北市調處、刑事警察局等單位積極偵辦研析太子集團在台不法事證，開過數次專案會議後，聲請扣押18筆不動產（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬元）、33輛豪車（含超跑「四大神獸」：Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1、Porsche 918 Spyder）及60筆銀行存款獲准（餘額2億3587萬元），總價值55億元。
檢警調專案小組在2025年11月4日首度出擊，兵分47路搜索，包括集團其中一間「天旭國際科技有限公司」所在的101大樓，並約談天旭負責人、人資主管共25人，之後再發動7波搜索，總計聲押9名被告獲准。
檢方針對太子集團在台犯行共清查四大區塊：買豪宅洗錢、開發線上博弈:、轉手偷藏豪車以及帛琉置產洗錢。
美方點名制裁太子集團在台設立的9家公司：台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督，除了台灣太子以外的8家均登記在北市頂級豪宅「和平大苑」；台灣太子取得集團創辦人陳志的海外不法資金後，購買11戶和平大苑，再掛在8家空殼公司名下。
太子集團另外成立3家公司：天旭國際科技、顥玥數位科技、尼爾創新國際，這3家公司並未被美方制裁，依據北檢掌握，太子集團購入和平大苑的房屋貸款，由尼爾公司繳交，資金來源也是境外贓款，藉此隱匿金流。
址設台北101大樓的天旭公司，主要任務是為太子集團拓展線上博奕的事業，有相關線上客服的需求，則由顥玥公司處理。
美國官方2025年10月14日起訴並公布太子集團的制裁名單後，台北地檢署隔日分案偵辦，鎖定太子集團在台資產展開扣押行動，配合和平大苑管委會出示公文進入停車場，需要當場確認多輛豪車的車籍資料，卻發現有9輛車被開走、其中4輛已過戶。
專案小組進一步追查，和平大苑管委會將司法人員過來扣車的訊息，轉告負責為太子集團管理房產的凃又文，集團財務長李添獲報後要求藏車，助理李守禮收到指令，一方面找駕駛邱子恩先後將和平大苑9輛車開到信義區五星級飯店停放，另一方面趕辦過戶手續，保時捷改登記到李添的名下，勞斯萊斯、賓士給一對劉姓車商兄弟，Alphard則過戶給一名王姓視障人士。
美國財政部公布的制裁名單中有3名台灣女子：王蕾絢、施亭宇、黃婕，王蕾絢已出境，施亭宇、黃婕2025年11月5日複訊後都以50萬元交保、限制出境出海，她們3人涉嫌為太子集團在帛琉置產、洗錢；檢方還掌握，太子集團在疫情期間透過遊艇業者吳逸先，從國安局退休軍官石濱芳手中買下營運不佳的帛琉愛萊森林度假村，將客房作為詐騙水房使用。
臺北地檢署針對太子集團扣案資產已辦過兩場拍賣會，第一場囑託行政執行署士林分署在今年2月3日拍賣集團高層名下9款名牌包、21雙球鞋等收藏品，拍出170萬元；第二場囑託行政執行署臺北分署於3月2日拍賣「四大神獸」在內的33輛豪車，最終拍出24輛，進帳4億3662萬元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
