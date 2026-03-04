我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柬埔寨太子集團將不法所得用來購買台灣豪宅「和平大苑」共11戶，遭檢調搜索及聲請扣押獲准。（圖／調查局提供）

▲柬埔寨太子集團創辦人陳志涉及全球跨境詐騙，被美國及英國起訴。（圖／太子集團網頁）

▲檢警查扣太子集團在台資產，包含「四大神獸」在內33輛豪車。（圖／調查局提供）





▲址設台北101的「天旭國際科技」為太子集團在台洗錢、發展線上博弈，檢調拘提實際負責人，太子集團在台核心幹部王昱棠到案說明。（圖／記者劉松霖攝，2025.11.5）

▲2名遭美國點名制裁的台灣女子施亭宇（左）、黃婕（右），涉嫌為太子集團在帛琉置產洗錢。（圖／記者劉松霖攝，2025.11.5）

▲專案小組前往和平大苑確認豪車車籍資料時，發現太子集團偷偷把部分車輛開走甚至過戶給別人。圖為McLaren Senna (左)、McLaren Senna LM （中）和Ferrari Monza SP2（右）。（圖／北檢提供）

▲太子集團案首波拍賣會9款名牌包都沒流標，總進帳130萬5千元。（圖／記者劉松霖攝，2026.2.3）

▲太子集團33輛豪車拍賣會，賣出24輛車共4.3億元。（圖／記者劉松霖攝，2026.3.2）

柬埔寨太子集團控股（PrinceHoldingGroup）涉嫌拘禁豬仔、從事「殺豬盤」網路詐騙犯罪並跨國洗錢，去年（2025）10月遭美國起訴並點名制裁特定公司及個人，臺北地檢署針對等犯罪行為展開追查，追出集團，歷經4個月偵辦於今日偵結，以組織犯罪、洗錢、賭博等罪嫌起訴集團首腦陳志等62人及13家公司，並檢警調共，包括太子集團在台核心幹部王昱棠、天旭國際公司人資長辜淑雯、財務主管陳麗珊、特助李守禮、協助藏匿超跑的邱子恩、天旭及尼爾創新公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、涉嫌以遊艇洗錢的玄古管理顧問公司負責人王俊國、以雪茄館幫助太子集團洗錢的Cigar Vie老闆胞兄陳韋志，9名在押被告隨全案偵結在今天移審法院。本案源自美國掃蕩跨國電信詐騙，2025年10月8日起訴柬埔寨太子集團創辦人陳志，10月14日公布起訴書，對太子集團146個目標全面制裁，其中臺北地檢署接獲美國起訴制裁的訊息後，2025年10月15日分案並指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪及陳怡君共同指揮調查局臺北市調處、刑事警察局等單位積極偵辦研析太子集團在台不法事證，開過數次專案會議後，聲請扣押18筆不動產（含）、33輛豪車（含超跑「四大神獸」：Bugatti Chiron Sport、Ferrari LaFerrari、McLaren P1、Porsche 918 Spyder）及60筆銀行存款獲准（），總價值55億元。檢警調專案小組在2025年11月4日首度出擊，兵分47路搜索，包括集團其中一間，並約談天旭負責人、人資主管共25人，之後再發動7波搜索，總計聲押9名被告獲准。檢方針對太子集團在台犯行共清查四大區塊：美方點名制裁太子集團在台設立的9家公司：台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督，除了台灣太子以外的8家均登記在北市頂級豪宅「和平大苑」；太子集團另外成立3家公司：天旭國際科技、顥玥數位科技、尼爾創新國際，這3家公司並未被美方制裁，依據北檢掌握，太子集團購入和平大苑的房屋貸款，由尼爾公司繳交，資金來源也是境外贓款，藉此隱匿金流。址設台北101大樓的美國官方2025年10月14日起訴並公布太子集團的制裁名單後，台北地檢署隔日分案偵辦，鎖定太子集團在台資產展開扣押行動，配合和平大苑管委會出示公文進入停車場，需要當場確認多輛豪車的車籍資料，卻發現有9輛車被開走、其中4輛已過戶。專案小組進一步追查，和平大苑管委會將司法人員過來扣車的訊息，轉告負責為太子集團管理房產的凃又文，美國財政部公布的制裁名單中有3名台灣女子：王蕾絢、施亭宇、黃婕，王蕾絢已出境，施亭宇、黃婕2025年11月5日複訊後都以50萬元交保、限制出境出海，她們3人涉嫌為太子集團在帛琉置產、洗錢；檢方還掌握，臺北地檢署針對太子集團扣案資產已辦過兩場拍賣會，第一場囑託行政執行署士林分署在今年2月3日拍賣集團高層名下等收藏品，拍出170萬元；第二場囑託行政執行署臺北分署於3月2日拍賣，最終拍出24輛，進帳4億3662萬元。