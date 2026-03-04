節氣「驚蟄」在2026年3月5日22時到來，代表春雷響、萬物萌發的景象，春季是一年的開始，這天剛好也是2026年第一個天赦日！若是沒有在春天好好調養身體，那今年身體就會出現不適症狀，容易生病；命理專家楊登嵙表示，春季是肝火旺盛的時候，屬兔、龍、狗、雞的民眾要特別注意保暖，小心感冒，也要留意別吃生冷食物、不可參與危險性活動，慎防引起血光之災。另外，驚蟄也是「打小人」的好時機，《NOWNEWS今日新聞》整理驚蟄養生、禁忌、打小人步驟，讓你新的一年就迎接好運。
驚蟄意思
動物、昆蟲等萬物在冬天時潛伏於土中，不吃不喝，稱為「蟄」，當天氣轉暖，上天會以打雷方式驚動動物、昆蟲們的冬眠，就是「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物萌發的樣子。
2026驚蟄食衣住行養生、禁忌
食：春天肝火旺盛，如果沒有把肝保養好，全身氣血就會發生混亂，連帶影響脾、胃、消化系統健康。驚蟄天氣明顯變暖，飲食應清溫平淡、應順肝之性、助益脾氣，以「春夏養陽」為原則，可多吃能升發陽氣的食物與富含植物蛋白質、維生素的清淡食物，包括春筍、菠菜、芹菜、雞肉、蛋、牛奶、鴨血、蘆薈、苦瓜、木耳菜、油菜、山藥、蓮子、銀耳等食物。而氣候乾燥容易使人口乾舌燥、感冒咳嗽，可多吃梨子。少吃油膩食物，刺激性的食物，如辣椒、蔥蒜、胡椒也應少吃。
衣：氣溫忽冷忽熱多變化，注意保暖，預防感冒最重要。
住：氣溫逐漸升高，容易感到睏乏，這就是俗稱的「春睏」，所以要保持良好睡眠，才能有健康和精力充沛的工作生活。春天不僅各種動物開始活動，微生物、細菌、病毒開始生長繁殖，導致各種傳染病盛行，屬肝病高發季節，流感、水痘等在這一節氣都易流行爆發，因此要嚴防此類疾病。
行：春季萬物復甦，應該晚睡早起，在室外緩緩散步，有助於身體健康。在睡前半小時摒棄雜念，心情平靜，有利入睡。 睡前洗臉、洗腳，按摩面部和搓腳心，可推動血氣運行，溫補臟腑，安神寧心，消除一天的疲勞，利於入睡。
育：稍微活動一下身體，有利身體的舒展和放鬆，這個時節的運動，不宜太過激烈，畢竟剛從冬季的寒冷中舒緩過來，運動需要循序漸進。
樂：外出踏青、郊遊、放風箏都是不錯的選擇。
驚蟄打小人由來、地點、步驟
驚蟄打小人由來：雖然一整年都能「打小人」，不過最好的時機點是在「驚蟄」，因為習俗上認為，這天是萬物被驚醒的日子，也包括小人，所以要在小人被驚擾、蠢蠢欲動前，先下手為強，以「打小人」的方式，讓小人不敢作惡。
打小人地點：一般會選在陰暗處、三叉路口、橋底、山邊等地進行，因為這些地方容易招喚鬼神，而且三叉路口煞氣較大，能克制小人，叉傷小人，在古代這真的是詛咒人的巫術。說到打小人，香港銅鑼灣的鵝頸橋下「打小人」相當著名，香港政府還將「打小人」初步列為該地的「非物質文化遺產」。
打小人步驟：
1、請神：用香奉請天地神明。
2、稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身分的物品，書寫或放置於小人紙上。
3、打小人：利用各種象徵物，如委託者或施術者的鞋子或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。
4、祭白虎：若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。
5、化解：把花生、豆子丟掉，象徵把一切是非禍害、災害丟出去，或燒紙船、百解靈符等方式消災解厄。
6、祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。
7、進寶：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。
8、擲筊：出現聖杯表示儀式圓滿完成，打小人過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。
9、打完小人後，要把小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿。
資料來源：名門易理楊登嵙博士
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。