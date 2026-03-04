我是廣告 請繼續往下閱讀

跨國犯罪集團「太子集團」涉嫌洗錢、詐欺等，去（2025）年遭到美國起訴。而身為集團重要據點之一的台灣，太子集團購入位於台北市大安區的「和平大苑」豪宅，成為天王周杰倫的鄰居，並將多輛豪車停放於此。今（4日）台北地檢署偵結，以組織犯罪、洗錢、賭博等罪嫌起訴主嫌陳志等62人及13家公司。而起訴書也揭露太子集團購買「和平大苑」的洗錢手法，設立一共8家空殼公司專責收購外，另發現由外匯匯入台灣16家公司帳戶之金額合計97億1650萬1373.37元，相當可觀。起訴書指出，太子集團首腦陳志為將龐大的犯罪所得洗白，於2018年間指示幹部張剛耀、王昱棠等人，在台灣設立聯凡、睿督等8家空殼公司，並找來集團員工與親友充當人頭，專責收購頂級豪宅「和平大苑」。該集團隨後在新加坡成立這8家企業的母公司，利用「僑外資增資」的名義將海外黑錢合法匯入台灣，豪擲千金買下和平大苑高達11戶房屋及53個車位（總計18筆不動產）。為支付後續高昂的房貸與維護開銷，共犯陳秀玲等人更指示下屬偽造不實的租賃合約，藉此應付金融機構的外匯結匯查證，達成以買房掩護洗錢的目的。2021年間，王昱棠再依高層指示成立「尼爾創新公司」，作為集團規劃洗錢金流與管理境外紙上公司的核心樞紐。陸續取得設立於馬紹爾群島、塞席爾群島等地的4家境外空殼公司，並於國內金融機構開設OBU（國際金融業務分行）帳戶，交由會計部門統一操盤。為掩人耳目，集團將海外資金匯入國內的尼爾、台灣太子公司及和平大苑8家空殼公司時，刻意將金流捏造為借貸、租賃或資訊服務等不實名目；資金不僅匯入台灣，更轉匯至英國曼島、日本及泰國等海外據點，並同樣利用縝密製作的假合約書欺瞞金融機構的結匯申報審查，以此方式洗錢。