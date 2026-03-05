許多會員在選購好市多優惠商品的同時，也會順道前往熟食區用餐，但近日「韓式辣炒年糕與紫菜捲套餐」卻引發兩極評價，甚至遭部分網友狠酸是最難吃食物，導致社群上Costco踩雷討論度居高不下。然而，有網友發現該套餐與去年韓國好市多販售的版本如出一轍，YouTuber「闆娘歐膩」分享韓國人評價大讚正宗，形成有趣的口味論戰。
好市多最難吃食物？網轟：年糕軟爛、紫菜捲口感詭異
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，痛批這款「韓式辣炒年糕&紫菜捲套餐」是他吃過最難吃的食物。原 PO 直指年糕軟爛到一個不行，而紫菜捲不僅不酥脆，口感還像有蒟蒻一樣奇怪，整碗唯獨底部的甜不辣勉強及格。他無奈建議大家把這 99 元省下來，更驚訝這款爭議產品至今竟然還沒下架。
記者實測：醬汁道地、口感適中 趁熱吃是美味關鍵
針對這款引發爭議的產品，記者也曾在剛推出、還沒加紫菜捲時實地購買試吃。其醬汁口味表現其實不錯，風味相當接近韓國空運來台的辣炒年糕醬汁；在口感方面，年糕雖然偏軟，但還不至於到爛的程度。不過，紫菜捲與年糕的口感極易受溫度影響，若購買後路程較遠導致變冷，確實會影響體驗。建議會員若想避免Costco踩雷，可以在賣場趁熱享用，風味會更佳。
韓國早就在賣！全球一致配方 引發台韓口味論戰
事實上，這款套餐並非台灣獨有。其實，早在去年十月，就有台灣網友去韓國釜山旅遊，分享韓國好市多販售同款套餐，售價僅3500韓元（約台幣85元），視覺呈現與台灣版幾乎如出一轍，還評論說：「台灣賣這個應該會賣的不錯！」
韓國歐膩認證：口味非常正宗！台韓口味認知大不同
有趣的是，這款被部分台灣網友嫌棄的產品，在韓國人眼中卻是另一種面貌。知名 YouTuber「闆娘歐膩 반냥언니」曾發布短片分享韓國友人試吃該款年糕的心得，韓國人吃過後驚呼味道「很正宗、好吃」，且與韓國當地的口味非常接近。這也反映出這場論戰可能是台灣人對「道地韓式」那種偏軟、厚重醬汁的口感較不習慣。
網友評價兩極化！是「正宗風味」還是「Costco踩雷」？
針對這項爭議，社團留言區迅速引發論戰，網友意見極度分歧：
• 反對派（踩雷組）： 許多人附和原 PO，直呼「2026 最雷」、「年糕口感爛透了」，更有會員表示這是他唯一拿去退貨的熱食。
• 支持派（認同組）： 也有網友持不同看法，認為「曾在韓國吃過類似味道，覺得挺道地」、「在新莊店買的還 OK，是熱的」。
這款話題十足的韓式辣炒年糕，究竟是道地珍饌還是最難吃食物？在追求好市多優惠的同時，每個人對「道地口感」的接受度確實因人而異。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說
