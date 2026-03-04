我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 市長黃偉哲今天出席東京國際食品展展前宣傳記者會，表示今年將再次領軍帶隊拚訂單。（圖／南市府提供）

為迎接亞洲最大專業食品展之一FOODEX JAPAN 2026（東京國際食品展），台南市政府今（4）日舉辦展前記者會，宣布由市長黃偉哲率團參展，攜手台南在地業者進一步擴大國際市場通路，並以「玩味台南 Tainan Playful Taste」作為整體品牌行銷主軸，展現台南農產國際拓銷實力。黃偉哲表示，東京國際食品展為全球三大食品展之一，是世界各國食品產業重要的國際行銷平台。疫情解封後，他從2023年起就親自帶隊參展，連續三年簽約訂單金額一年比一年提升，到2025年已創下近5億元的亮眼成績，顯示台南農產在國際市場逐步打開知名度。黃偉哲指出，由於今年適逢WBC賽事期間，不論機票及旅館價格都攀升，前往東京食品展參展成本較高，但全台灣仍有9至10個縣市攜手參與，台灣館規模可望成為展會中第二大的國家館。為了在高度競爭之下爭取更多訂單，他將親自帶隊參展，延續去年近5億元訂單成果的氣勢，期盼再創佳績。農業局表示，2026年東京國際食品展將於3月10日至13日在Tokyo Big Sight舉行。台南館將以7格特裝展位打造「台南專區」，延續過往策展經驗並全面升級視覺設計與展館空間規劃。今年展館以台南代表性農產「鳳梨」為核心主題，結合台南吉祥物「魚頭君」，透過角色化設計與故事行銷，呈現活潑鮮明且具國際辨識度的展館形象，向全球買主展現台南農業的創新能量。此外，展場將設置5組商務洽談區及聯合展示區，安排定時試吃活動，並透過LED電視牆播放台南農產形象影片，提升買主停留時間與互動機會。展期間也將安排具語言專長的服務人員協助翻譯與接待，並導入展後效益分析機制，彙整訂單成果與商務洽談數據，作為未來海外拓銷策略的重要依據。農業局指出，台南擁有芒果、鳳梨、文旦、虱目魚等優質農漁產品，品質深受國際市場肯定。透過「玩味台南」品牌整合行銷，南市府除推廣農產品，也傳遞台南城市文化與風土特色，讓世界看見台南農業的多元價值與競爭力。