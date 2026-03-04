44歲女星許維恩今（4）日宣告確診乳癌，雖然只有單邊確診，但她選擇雙邊切除再重建，手術日前順利完成，目前正休養中。然而，外型亮眼的許維恩，過往情感話題也再被提及討論，她與王家梁2021年結婚；曾動情喊話因癌症病逝的音樂才子楊明學：「下輩子都要和你做夫妻」；2013年與KID（林柏昇）一度走向人生禮堂，卻遲遲等不到男方婚約而分手收場，一路來的感情歷程相當曲折。
楊明學因病癌逝 許維恩呼喊：下輩子再當夫妻
楊明學以詞曲才華著稱，曾與許維恩共同出現在王菲〈旋木〉MV中，留下珍貴影像，戀愛期間，2人感情深厚，可令人遺憾的是，楊明學罹患了泡狀軟組織腫瘤，癌細胞侵犯到肺部，最終病逝，許維恩曾坦言，那段時間如同世界末日，她魂不守舍痛哭1年之久，楊明學的離開，成為自己人生中最沉痛的記憶。
多年來，許維恩始終沒有忘記這段感情，每年楊明學的冥誕與忌日，她都會前往掃墓悼念，並在社群留下思念的字句，她曾在網上動情寫下：「下輩子⋯⋯下下輩子，都要和你做夫妻。」這句承諾，不是對任何現任或前任男友，而是永遠獻給楊明學的誓言，後來男方媽媽介紹她入行模特兒圈，進而成為明星。
許維恩、KID愛了5年 分分合合「遲等不到婚約」
在楊明學離世後，許維恩曾與男團B.A.D成員Alex（田恩沛）結婚，但這段婚姻僅維持3年便結束，2012年，她與KID的互動引發「小王」疑雲，當時兩人始終不認愛，即便2013年戀情曝光，也經歷了多年低調交往。外界一度以為KID會成為她的歸宿，然而多年下來，雙方雖有感情基礎，卻始終未能邁入婚姻。
2017年，KID與許維恩的戀情最終畫下句點，據悉交往期間2人偶有爭執，許維恩對部分相處模式無法接受，即便KID努力挽回，依然無法跨越分歧，分手後2人曾被拍到一同出遊，舊情復燃，分分合合最終無果，KID情傷體重飆升20公斤，分手後，許維恩短暫與馬來西亞籍師弟呂銳交往，半年便分道揚鑣。
2019年，許維恩在節目上與王家梁相識，隨後發展為戀人，2021年3月，2人高調公開戀情，不到3個月便宣布訂婚，隔年步入禮堂。婚後，她淡出部分演藝工作，將心力放在家庭與生活。雖然她的心中永遠保留著對楊明學的深情，但如今的她，也在王家梁的陪伴下，擁有了屬於自己的幸福與安穩生活。
🔺資料來源－
許維恩IG
許維恩IG