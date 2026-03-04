我是廣告 請繼續往下閱讀

全家霜淇淋新口味來了！因應3月抹茶季到來，2024年熱銷超過3百萬支的伊藤園抹茶霜淇淋強勢回歸，日本直輸100%的鹿兒島抹茶粉，且回歸配方調整，茶粉含量加量升級，苦甜濃郁口感加倍，抹茶控一定要衝，雙口味搭配「焦糖蘇打風味霜淇淋」，3月5日起至7日還可享APP隨買跨店取，寄冰5支188元。全家2024年熱銷超過3百萬支的「伊藤園抹茶霜淇淋」回來了！3月新口味驚喜登場，使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶粉，且本次配方升級，茶粉含量加量升級，