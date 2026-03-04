全家霜淇淋新口味來了！因應3月抹茶季到來，2024年熱銷超過3百萬支的伊藤園抹茶霜淇淋強勢回歸，日本直輸100%的鹿兒島抹茶粉，且回歸配方調整，茶粉含量加量升級，苦甜濃郁口感加倍，抹茶控一定要衝，雙口味搭配「焦糖蘇打風味霜淇淋」，3月5日起至7日還可享APP隨買跨店取，寄冰5支188元。
全家抹茶霜淇淋回歸！茶粉升級更濃郁
全家2024年熱銷超過3百萬支的「伊藤園抹茶霜淇淋」回來了！3月新口味驚喜登場，使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶粉，且本次配方升級，茶粉含量加量升級，
入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長， 讓整體層次更顯濃郁鮮明。雙口味搭配的是「焦糖蘇打風味霜淇淋」，焦糖的甜香與清爽感， 成功襯托出抹茶的濃厚茶感。
記者實際品嚐後，抹茶霜淇淋比上次更濃郁，甜度不會特別高，是苦甜的抹茶風味，抹茶控一定要衝！至于「焦糖蘇打風味霜淇淋」，吃起來跟之前出過的滑爆口樂幾乎一樣，甜度非常高，如果不愛太甜的霜淇淋，建議選擇單口味。
「伊藤園抹茶霜淇淋」自3月5日起全家限定店舖開賣，3月5日起至7日限時3天，全家APP隨買跨店取推出5支188元快閃優惠。
全家抹茶季開跑！逾10款抹茶鮮食上市
除了霜淇淋外，全家開跑3月抹茶季，超過10款抹茶新品登場。其中「抹茶白玉酷繽沙」同樣使用伊藤園100%日本直輸鹿兒島抹茶調製冰沙，搭配 Q 彈白玉麻糬更是療癒感滿分，即日起至3月17日前，
抹茶白玉酷繽沙嘗鮮價59元。
全家也瞄準喜愛甜甜圈的甜點控，推出3款特色甜甜圈，「抹茶生甜甜圈」，口感鬆軟 Q 彈且回甘，每一口都能品嚐到清新茶香，售價49元；「SOHOT 炎選」以現烤點心「伊藤園抹茶甜甜圈」，將抹茶甘醇與甜甜圈香甜完美結合，售價39元；烘焙甜點則以沾覆濃郁抹茶醬，茶香清爽馥郁、甜而不膩，口感Q彈的「濃韻抹茶Q堤」為代表，售價39元。
另外還有「抹茶千層蛋糕」、「抹茶生巧起司塔」、「抹茶蒙布朗布丁」、「濃抹茶麻糬QQ丹麥」、好丘聯名「蜂蜜海鹽乳酪抹茶貝果」、「抹茶紅豆奶霜蛋糕」、「生醇厚抹茶紅豆滿餡」、「極濃抹茶鬆餅」、「春日抹茶夾心」等新品，呈現濃濃日式風情。
全家即日起至3月17日，抹茶季甜點、土司蛋糕及麵包等指定商品，任選第二件6折 ， SOHOT炎選系列任2件88折。
7-11「高雄櫻花季」來了！門市推粉色系主題新品
「2026 7-11高雄櫻花季」將於3月13日至3月15日於高雄夢時代正對面廣場盛大舉辦。7-11迎接春日浪漫氛圍，推出包裝印有粉嫩櫻花的商品，包括「生鮭夾心壽司」，嚴選生食等級鮭魚蔥鹽調味，夾心造型方便拿取也可看到滿滿的餡料；「蝦仁鹽味炒飯飯糰」，淡淡海味吃起來清爽鮮甜。
想來點蔬菜則有全新「優格繽紛蔬果棒」，有生菜之王美譽的「雲朵蘿蔓」入菜，搭配蘋果片、豆薯、紅蘿蔔、黃蘿蔔、小黃瓜等蔬菜，沾取蘋果風味優格醬享用，酸甜開胃！應景使用在地紅豆製成的「竹葉堂紅豆三色串糰子」，綿密香甜紅豆餡搭配糰子柔軟Q彈口感賞櫻最合適。
春日來點療癒甜食，有「LaDears草莓歐蕾法式千層」於櫻花季再度回歸，新品「昂舒巴黎草莓小泡芙」，選用法國進口聖桃園草莓果醬，融合綿密滑順卡士達奶霜。全台門市即日起更推出全新蕎麥系列飲品，一次推出「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」、「黑糖粿粉蕎麥茶」三款新品，活動期間指定甜點搭配現萃茶蕎麥茶系列99元組合價。
酷聖霜新口味「開心果巧克力」，濃郁香醇的冰淇淋食感迎接春暖花開的季節，3月4日至4月14日間每周五六日憑icash2.0、icash Pay、uniopen聯名卡 支付，享第二件半價。早春冰品則還推出包含「美祿濃厚冰淇淋筒」、「日本黑雷神巧克力雪糕」、「雀巢Kitkat粉紅莓果脆片冰棒」、「櫻花玫瑰風味思樂冰」等。
資料來源：7-11、全家
