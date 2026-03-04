我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金凱瑞（如圖）近日在法國榮獲榮譽凱撒獎，卻引發「假死」風波。（圖／翻攝自自金凱瑞IG）

金凱瑞容貌變調被假死！驚爆「克隆人」代替領獎

▲金凱瑞（如圖）演過《楚門的世界》、《王牌冤家》、《摩登大聖》等代表作。（圖／資料照）

好萊塢巨星金凱瑞（Jim Carrey）先前於法國獲頒「凱撒電影獎（Honorary César Awards）」，他上台接過獎盃，一席肺腑之言打動全場，怎料意外引發「假死」風波，金凱瑞因為外貌變化太大，遭指已被「光明會」組織暗殺，領獎的是替身「克隆人」，掀起軒然大波，對此，凱撒電影獎總代表格雷戈里・考利耶（Gregory Caulier）澄清，金凱瑞確實親臨現場，「這是一個具有歷史意義的夜晚！」駁斥陰謀論說法。金凱瑞驚爆「克隆人」代領獎揣測的主因，在於當晚觀眾察覺其臉頰變得圓潤平滑，透出一絲塑膠感，更有眼尖網友比對照片，質疑他的瞳孔從深棕變成偏淺灰的色調，且簽名慣用手似乎不同，這些差異使得「遭組織暗殺並找人頂替」的都市傳說在社群蔓延。更引人注目的是，變裝藝術家艾力克西斯·史東（Alexis Stone）隨後在社群IG發文，語氣曖昧地暗示自己「參與其中」，甚至上傳疑似金凱瑞造型的人皮頭套照片，讓人聯想到當晚登台的是否另有其人，貼文曝光後，不少人信以為真，認定台上發言的不是本尊。然而，缺乏實質證據的陰謀論很快就被駁斥，凱撒獎總代表雷戈里·考利耶（Gregory Caulier）受訪澄清，強調當晚絕對是金凱瑞本尊親臨現場，為了這場典禮，他提前數月規劃，更苦練法語準備致詞，當天金凱瑞帶著伴侶、家人與10多位親友同行，在台上數度真情流露而哽咽。金凱瑞在頒獎典禮上的行為舉止，是充滿溫度的情感表現，絕非替身能做到，較為理性的網友討論指出，外貌上的細微變化，可能只是燈光、妝容、鏡頭色溫等所造成的視覺差異，話題熱烈不已，各種版本的說法仍不斷冒出，使整起事件從頒獎榮耀，轉變成一場極具黑色幽默的討論。