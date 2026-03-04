我是廣告 請繼續往下閱讀

一根薯條飽整天 術後改變胃容量

受「能吃就是福」觀念的影響，年約37歲的Yuki（化名）過去一餐可吃到50顆水餃，飲食長年偏重碳水化合物、極少蔬菜，從小就養成了過量飲食的習慣。而肥胖導致個案患有「多囊性卵巢綜合症」，後續諮詢醫師，決定進行微創縮胃手術，如今的她維持65公斤、一餐也只吃2盤壽司，甚至極端到吃1根薯條就飽了，為此也更會精心挑選吃下肚的食物。37歲的Yuki長年飽受肥胖之苦，曾嘗試中醫埋線、施打藥物、吃減肥藥、斷食法甚至催吐，體重最高飆升至88公斤，BMI達到病態性肥胖。為了減重，前後花費20萬元卻徒勞無功。Yuki表示，直到目睹長輩因糖尿病併發症截肢、離世，並親自照顧受糖尿病所苦的父親，驚覺「肥胖會讓人生提早畢業」。她提到，對之前的自己來說，「吃」是相當重要的紓壓方式，也因為從小養成的「不怕你吃、只怕你不吃」觀念，因此一直以來常吃大魚大肉等。為了對自己健康負責，5年前向馬偕紀念醫院減重手術暨肥胖防治中心諮詢並接受手術治療，術後9個月，不僅體重回歸正常且自然懷孕產下女兒。馬偕紀念醫院一般外科主治醫師王柏鈞表示，減重手術前，醫療團隊進行胃鏡、心臟及腹部超音波、糖化血色素、甲狀腺功能等全方位檢查，確認病人符合手術適應症且伴隨中重度脂肪肝、胰島素阻抗數值4.2（正常值為<1.4）已達重度，建議以「腹腔鏡袖狀胃切除術」治療。王柏鈞提到，袖狀胃切除術為典型的限制型手術，沿著胃大彎縱向切除約65%至75%的胃部，將原本500至700c.c.的胃容量縮小至約100至150c.c.的細長袖狀結構。患者不僅能永久性限制攝食量，更能藉由切除胃部分泌「飢餓素（Ghrelin）」的主要部位來顯著降低食慾。術後9個月，Yuki體重成功降至54公斤、BMI回到健康的20.3，而胰島素阻抗數值則下降至0.9，因肥胖困擾已久的不孕問題也隨代謝機能恢復正常迎刃而解。Yuki回憶，術後初期恢復階段，胃容量的改變讓她印象深刻，甚至曾有過「一根薯條飽整天」的極致飽足感；雖然術後初期體力較弱，但半年後已恢復過往。現在的她，一餐大約5顆水餃配上150c.c.的水就飽了，且不會有餐間吃零食的習慣。這也與原先可以吃下20盤壽司的她，全然不同，現在只吃2盤就飽了。Yuki說，瘦下來之後，自己的目標是在50歲可以拍寫真作為紀念。王柏鈞指出，胃部是具有三層極有彈性的肌肉組織，若長期習慣吃到「撐」，會導致肌肉彈性變差並降低胃排空速度。且目前醫界已不建議一般民眾採取「少量多餐」的進食模式，由於頻繁進食會促使胰臟不斷分泌胰島素，引發胰島素阻抗上升，反而提升變胖機率。王柏鈞建議，民眾飲食應採取「211餐盤」飲食，且睡前4至6小時避免進食，並養成「吃得慢、吃得少」的習慣。王柏鈞提醒，接受減重治療後的民眾，減重成功初期身體還處於復原與調節的階段，若有孕育下一代的規劃，建議在術後一年再進行，以避免營養攝取不足孕育胎兒，待培養出正確飲食習慣並維持健康的體質後再懷孕，方能為胎兒提供良好的生長環境，孕育健康的下一代。馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師黃文助則說明，根據美國臨床研究，BMI超過30的女性，排卵不全或無排卵的機率比正常體重者高出2.7倍，且肥胖女性常合併有胰島素阻抗，致使體內胰島素利用率降低，血液中胰島素濃度上升，加速卵母細胞衰老、卵巢儲備能力下降，並刺激卵巢分泌過多雄性荷爾蒙，導致多毛、青春痘與卵子成熟受阻，最終造成不孕。研究顯示，體重只要減輕5%至10%，就有助於恢復自發性排卵，並大幅提高自然受孕的機率，同時能降低妊娠糖尿病等孕期風險。