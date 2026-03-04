我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市北區3日發生一起離奇命案！一名從事裝修工作的48歲林姓男子，因沒去上班失聯引發老闆擔憂，經循線搜尋後，赫然在東成二街與東光六街口，發現林男倒臥在借給他的代步休旅車內，已無生命跡象。警方趕抵現場後，確認林男已明顯死亡，還在車內搜出二級毒品吸食器，目前已報請台中地檢署檢察官司法相驗，釐清男子確切死因。事發在3日晚間11時39分，有民眾報案，台中北區東成二街與東光六街口路邊一輛休旅車內，有人一動也不動地倒臥在裡頭，員警接獲報案趕抵現場，經確認車內死者為現年48歲的林姓男子，由於發現時已無生命跡象、明顯死亡，後續並未送醫。據悉，林男平時從事裝修工作，因老闆江男昨日整天聯絡不上他，便循線前往其活動地點尋找，沒想到卻在路邊驚見林男躺在借給他的代步車內，完全沒有反應，隨即報警處理。警方初步勘驗現場發現，該部休旅車當時熄火停放於路旁紅線已超過一天，不僅車門鎖並無遭破壞痕跡，車內也未發現打鬥或其他異常跡象，初步排除外力介入。不過，員警在搜索車內時，查獲了二級毒品吸食器，目前警方已將全案報請台中地檢署檢察官進行司法相驗，以進一步釐清男子的確切死因。