我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗開戰，美國總統川普稱在伊朗問題上，將「不惜一切代價」，市場憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應與經濟前景，台北股市今（4）日開低走低，開盤下跌94.9點、來到34228.75點，隨後跌點放大逾千點，午盤下跌1267.96點或3.69%，來到33055.69點，陷入33000點保衛戰。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.98點、來到307.83點，午盤下跌13.27點或4.3%，來到295.54點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、陽明、燿華、旺宏、力積電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、南亞科、鴻海、旺宏。權值股全軍覆沒，權王台積電開低走低，以1895元開出，跌破1900元，隨後一路走低，最低一度來到1880元，午盤下跌55元或2.84%，來到1880元；台達電1295元開出，盤中最低一度來到1260元，午盤下跌85元或6.34%，來到1255元；鴻海午盤下跌11.5元或5.02%，來到217.5元。先前人氣族群今日持續走低，台虹被打到跌停價101.5元，台玻、南電、邑昇、毅嘉、聯茂、台燿下跌逾9%，富喬、金像電、景碩、亞電、精成科下跌逾8%，台郡、德宏、聯致、健鼎、楠梓電下跌逾7%。市場也關注國安基金是否再度進場護盤，對此，操盤手財政部次長阮清華上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，主要受到中東戰事影響，不只台股跌，其他股市也跌的鼻青臉腫，國安基金會持續關注後續發展，必要時也不排除召開臨時委員會，討論因應對策。