▲好久不見的采子（如圖），重新回到大眾視野，她現身新戲《再不拍就來不及了！》記者會，並獻唱主題曲〈還得是你〉。（圖／記者李欣恬攝影）

挺過雙劈與情變風波與一年的沉澱歸零，好久不見的采子今（4）日正式重回大眾視線，出席新戲記者會。這次她選擇以全新的身分跨足影視圈，在直拍短劇《再不拍就來不及了！》中擔綱女主角「夏語珊」，與涂善存演出無死角的校園初戀悸動。這是她的戲劇處女秀，更是她重新出發、直面大眾的重要里程碑，她表示：「想為自己勇敢一次！」采子今日在記者會現場獻唱一曲主題曲〈還得是你〉，她的歌聲甜美，唱歌時非常怡然自得和投入。她表示，這首歌曲很符合劇中人的設定，因女主角和男主角從小有個約定，長大後要再相見，對女主角而言，不管任何事，還得是這個男主角才行。回顧過去的情感風波，去年底粿粿背叛老公范姜彥豐出軌王子，王子當時據說也和女星席惟倫交往中，兩人雙雙劈腿只為大談不倫戀，受到外界撻伐。讓人聯想到男星何孟遠再2021年，和采子同樣因雙劈醜聞被群眾罵翻。采子在雙劈風波之後，也曾短暫交往高富帥，在2025年夏天傳出情變，沈澱多時她再出發，從拍攝短劇開始。談到這次重返螢光幕並正式挑戰長篇戲劇，采子表示，收到邀約時的心情是驚訝大過感激，她把這壓力形容為「甜美的負荷」。為了完美詮釋大學生對愛情笨拙的純粹感，她試著將社會帶給她的洗禮先收起來，努力揣摩角色的樣貌。采子表示，劇中角色「夏語珊」的心境與她目前的現狀有些相似：「我把『想為自己勇敢一次』的動力放進角色裡，希望讓大家看到一個會受傷，但依然想往前的女孩。」第一次接觸直式短劇的拍攝，對身為戲劇菜鳥的采子來說是一大挑戰。為了適應直式特寫鏡頭，她私下做足功課，特別在鏡子前反覆練習微表情，避免動作過大在窄框中顯得突兀。提起首次合作的搭檔涂善存，采子充滿感謝。她表示涂善存專業又貼心，不僅會耐心教導她調適心理，也適時提醒拍攝技巧與時間點。她特別感動地說：「有幾幕戲即便機位只拍背影，但他仍敬業地給足情緒帶領我入戲，真的很感謝善存！」透過這次直拍短劇的洗禮，采子期許自己未來能成為一位更有韌性的表演者。除了在戲劇領域跨出第一步，她也為一路支持的粉絲帶來好消息，今年不僅將推出由她親自創作的戲劇主題曲《還得是你》，目前更有舉辦個人生日音樂會的計畫，宣告將以多面向的作品全面回歸。